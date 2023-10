Centenas de policiais buscam atirador que matou 18 pessoas nos EUA

Atualizado em 26 out 2023, 12h19 - Publicado em 26 out 2023, 08h43

Por Da Redação Atualizado em 26 out 2023, 12h19 - Publicado em 26 out 2023, 08h43

A cidade de Lewiston, no estado do Maine, nos Estados Unidos, mobilizou centenas de policiais nesta quinta-feira, 26, para procurar pelo atirador que matou 18 pessoas na véspera. Além da “caçada”, enquanto o criminoso armado continua foragido, autoridades locais impuseram um lockdown no município.

O governo local confirmou que 18 pessoas foram mortas e que 13 ficaram feridas no ataque a tiros. Antes, duas redes de TV norte-americanas — CNN e NBC — afirmaram que 22 haviam morrido, mas depois recuaram.

Segundo a polícia da cidade, os ataques ocorreram em ao menos dois locais, um restaurante e uma pista de boliche. As autoridades divulgaram, nas redes sociais, imagens do suspeito, Robert Card, 40. De acordo com a emissora americana CNN, que cita autoridades de segurança, o homem é reservista do Exército e instrutor de tiros certificado.

Nas imagens, aparentemente tiradas de câmeras de segurança, o homem aparece apontando um rifle de longo alcance, arma que apareceu em massacres recentes no país. A polícia também pediu que os negócios locais fechem as portas e as pessoas permaneçam em suas casas.

A motivação dos crimes continua desconhecida.

Continua após a publicidade

O vereador local Robert McCarthy disse que o número elevado de feridos deve sobrecarregar os sistemas de saúde.

“Nossos hospitais não estão equipados para lidar com este tipo de tiroteio”, afirmou.

Lewiston é a segunda cidade mais populosa de Maine, com cerca de 38 mil pessoas, e está localizada a cerca de 800 km a nordeste de Washington. As autoridades pediram aos moradores que fiquem em suas casas.