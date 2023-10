Ataques a tiros deixam ao menos 16 mortos no Maine, nos Estados Unidos

Ao menos 16 pessoas morreram e cinquenta ficaram feridas após ataques a tiros em Lewiston, no estado americano do Maine, na noite desta quarta-feira, 25, de acordo com a agência de notícias Associated Press. O número de vítimas ainda pode mudar. Isso porque duas redes de TV norte-americanas — CNN e NBC — afirmaram, primeiramente, que 22 haviam morrido, mas depois recuaram. As autoridades ainda não divulgaram um balanço oficial.

Segundo a polícia da cidade, os ataques ocorreram em ao menos dois locais, um restaurante e um estabelecimento de boliche. As autoridades divulgaram nas redes sociais fotos de um suspeito envolvido nas ocorrências que está foragido. Nas imagens, aparentemente tiradas de câmeras de segurança, o homem aparece apontando um rifle. A polícia também pediu que os negócios locais fechem as portas e as pessoas permaneçam em suas casas.

A governadora do Maine, Janet Mills, afirmou nas redes que foi informada sobre as ocorrências e pediu à população que siga as orientações das forças policiais. O prefeito de Lewiston, Carl Sheline, disse que está de “coração partido pela nossa cidade e nosso povo”. “Lewiston é conhecida por nossa força e coragem e precisaremos das duas coisas nos próximos dias”, afirmou.

I am aware of and have been briefed on the active shooter situation in Lewiston. I urge all people in the area to follow the direction of State and local enforcement. I will to continue to monitor the situation and remain in close contact with public safety officials. https://t.co/rYV26URqUl — Governor Janet Mills (@GovJanetMills) October 26, 2023