Catequização nas Américas ‘não respeitou os povos indígenas’, diz Papa

O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira, 23, que a catequização nas Américas impôs “modelos pré-constituídos”, sem respeitar os povos indígenas. Durante a audiência geral no Vaticano, o pontífice também destacou a importância de transmitir o evangelho nas línguas maternas de cada povo.

“Em vez do caminho da enculturação, foi seguida com demasiada frequência a pressa em transplantar e impor modelos pré-constituídos, europeus por exemplo, sem respeitar os povos indígenas”, disse Francisco.

O líder da Igreja Católica ressaltou ainda a importância da figura de Guadalupe para as Américas. Segundo ele, a figura da Virgem Mexicana se integrou melhor com a cultura local.

“A Virgem de Guadalupe aparece vestida com as roupas dos indígenas, fala a sua língua, acolhe e ama a cultura do lugar: ela é mãe e cada filho encontra um lugar sob o seu manto”, acrescentou.

Ainda na audiência, agradeceu as mulheres que transmitem o evangelho na sua língua materna para os filhos e netos. Além disso, destacou que as autoridades eclesiásticas devem lidar com dificuldades e imprevistos de forma paciente.

“Também hoje, em muitos lugares, para levar o Evangelho a outras culturas, é preciso perseverança e paciência, é preciso não temer os conflitos, não perder a coragem”, disse.

Por fim, ele também pediu orações pela Ucrânia, que resiste há mais de ano um à invasão pela Rússia. O pontífice se referiu às “muitas crianças desaparecidas” na “guerra cruel”, referindo-se aos menores de idades deportados para o território russo.

