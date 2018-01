Casamento no ar: papa realiza matrimônio em pleno voo no Chile

O papa Francisco realizou nesta quinta-feira o casamento de dois comissários de bordo durante seu voo entre Santiago para a cidade de Iquique, no Chile. Esta foi a primeira vez que o pontífice fez algo do tipo.

Os dois tripulantes do voo são Carlos Ciuffardi e Paula Podest Ruiz, que têm duas filhas e estavam casados somente no civil porque há sete anos, quando iam se casar, a igreja onde tinham decidido celebrar a cerimônia desabou devido ao terremoto de 2010 na comunidade de Huñoa, em Santiago.

Ao cumprimentar Francisco durante o voo, os dois contaram a história e o pontífice se ofereceu para casá-los. “Tem certeza?”, perguntou o incrédulo, e Francisco lhes respondeu: “Têm certeza os senhores?”.

Durante a cerimônia, Francisco comentou que a celebração era histórica, pois nenhum outro papa fez algo do tipo antes.

O papa pediu que o casal procurasse uma testemunha, e o escolhido foi o presidente da companhia Latam, Ignacio Cueto, que estava no avião.

Como em qualquer casamento, Francisco abençoou as alianças e depois pediu a um dos cardeais que o acompanhavam para preparar a ata do matrimônio para que pudesse ser um evento legal. “Celebrante: Francisco”, lê-se na ata do histórico casamento.

Aos noivos, o papa comentou brincando que as alianças “não podem ser nem muito estreitas porque machucam, nem muito largas porque caem”. Francisco também lhes disse que o casamento “é o sacramento que faz falta no mundo e por isso faço isto”.

Os noivos se conheceram quando trabalhavam como comissários de bordo e Paola era chefe de Carlos. O papa fez piada com a situação: “E continua sendo a chefe, verdade?”, perguntou. A esposa respondeu com ironia que “por isso o casamento funcionava”

Após a cerimônia, o casal confraternizou com companheiros da tripulação — a “breve lua de mel” será em Iquique.