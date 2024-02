Casa de Freddie Mercury em Londres é colocada à venda por R$ 189,5 milhões

Palco de conhecidíssimas festas, a mansão em Londres do lendário cantor Freddie Mercury foi colocada à venda pela “bagatela” de 30 milhões de libras, o equivalente a cerca de 187 milhões de reais. O anúncio, feito nesta semana pela casa de leilões Sotheby’s, segue uma venda especial no ano passado de itens do frontman do Queen.

A casa em Kensington, oeste de Londres, foi comprada por Mercury em 1980, quando ele a visitou pela primeira vez. Ele morou nela durante 11 anos e, depois de sua morte, em 1991, a propriedade foi herdada pela amiga Mary Austin.

Mercury renovou a casa em colaboração com o arquiteto Robin Moore Ede de maneira que ela refletisse seus gostos pessoais e fosse o que ele chamou de sua “casa de campo no centro de Londres”, afirmou Knight Frank, responsável pela venda, em um comunicado de imprensa na segunda-feira.

Austin, agora com 72 anos, mora na casa desde o falecimento do amigo.

“Na verdade, a casa sempre foi minha apenas no nome. Eu trabalhei na casa com ele e para ele, e ela sempre será dele. Era o sonho dele, era a visão dele”, disse Austin. Ela contou que vive sozinha no local agora que seus filhos se mudaram e que é o momento de seguir em frente. Ela também informou que não dará mais entrevistas.

Embora a casa esteja majoritariamente vazia, ela conserva detalhes do design escolhido pelo cantor, como a pintura amarela cítrica nas paredes e os espelhos art déco. Ela é composta por oito quartos e um jardim inspirado na cidade japonesa de Kyoto. O espaço tem áreas generosas destinadas ao entretenimento, como uma grande sala que ocupa a maior parte do térreo.

No segundo andar da casa, encontra-se a suíte principal de quatro partes de Mercury. O cômodo é cercado por espelhos do chão ao teto e fica no final de um corredor com carpete de pelúcia creme.

Desde a morte do cantor Queen, a porta verde da propriedade se tornou um santuário para os seus fãs, que rabiscavam mensagens nela. A porta também foi vendida no leilão da Sotheby’s por £ 412.750 (R$ 2,6 milhões) e substituída por outra.

Antes de Mercury, outros artistas moraram no Garden Lodge. A casa foi construída no início do século 20 como uma casa e estúdio combinados para o pintor Cecil Rea e a escultora Constance Halford.

Austin afirma acreditar que a casa será comprada por outro artista.

“Pode haver um comprador com um modus operandi semelhante ao de Freddie”, brincou.