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Um atentado com carro-bomba deixou ao menos 23 feridos no centro da Colômbia. O ataque, atribuído ao narcoterrorismo pelo presidente Abelardo de la Espriella, marca uma nova escalada de violência no país na véspera dos dez anos do acordo com as Farc.

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Um carro-bomba explodiu na noite de segunda-feira 23 na cidade de Villavicencio, no centro da Colômbia, deixando pelo menos 23 pessoas feridas. O artefato, que foi detonado em frente à sede do governo regional, no centro da cidade, também causou danos a vários edifícios nas proximidades.

Até a publicação desta reportagem, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. O presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, atribuiu o atentado ao “narcoterrorismo”, sem dar detalhes. Grupos criminosos armados intensificaram operações recentemente, no que parece ser uma retaliação à ofensiva do novo governo.

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De la Espriella declarou que seu governo responderá “de forma contundente e enérgica” a “cada gota de sangue colombiano derramado”. “Não haverá impunidade nem recuo”, acrescentou ele em postagem nas redes sociais.

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Onda de ataques

Esta foi a mais recente de uma série de explosões direcionadas a prédios públicos e quartéis. Segundo documento do Ministério da Defesa visto pela agência AFP, a Colômbia registrou 358 ataques com drones carregados de explosivos entre janeiro e novembro (uma média de um por dia).

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Há três semanas, três adultos e um bebê morreram em um atentado com carro-bomba próximo a um quartel do Exército, na província de Tolima. Além disso, também na segunda-feira, drones lançaram explosivos sobre o quartel-general da polícia na cidade de Cúcuta, no norte do país.

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O mais recente atentado ocorreu na véspera do 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o governo e os rebeldes de esquerda das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o maior grupo guerrilheiro do país.

Guinada na abordagem

Mediante o pacto, milhares de combatentes entregaram suas armas. No entanto, alguns membros das Farc que não concordaram com os termos recusaram-se a desarmar-se e, em vez disso, juntaram-se a grupos dissidentes.

Nos últimos anos, houve um recrudescimento da violência, impulsionado pela disputa do controle do tráfico de drogas, da mineração ilegal e de esquemas de extorsão entre dissidentes de facções das Farc. Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, que esteve no poder de 2022 até agosto de 2026, tentou negociar com esses grupos armados como parte do que chamou de estratégia de “paz total” — que, por óbvio, fracassou.

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De la Espriella foi eleito com a promessa de combater o “narcoterrorismo” com punho de ferro, criticando a abordagem de seu antecessor e também o acordo de 2016, o qual classificou como uma “falsa paz”. Pouco antes do carro-bomba ser detonado em Villavicencio, o presidente colombiano escreveu uma postagem nas redes em que se referiu ao pacto como uma “bagunça”, um “desperdício de recursos públicos” e a “causa da ruína da Colômbia”.