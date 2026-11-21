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Com apenas 100 dias de mandato na Colômbia, Abelardo de la Espriella vê ruir a lua de mel com as ruas. Acuado por greve geral e protestos contra um rígido pacote fiscal e a proximidade com Washington, o presidente enfrenta forte rejeição popular e o desafio de aprovar medidas no Congresso.

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Nos velhos bons tempos em que as eleições eram previsíveis e a elas se seguia uma onda de otimismo, o político alçado ao poder podia contar com uma lua de mel confortável nos primeiros 100 dias, período em que estabelecia as bases de sua agenda sem grande resistência. Mas o eleitorado não é mais o mesmo, em nenhum canto — anda zangado e impaciente, o que torna a vida dos recém-eleitos muito mais difícil. No Reino Unido, em Israel, na França, na Alemanha, no Chile, ninguém está conseguindo iniciar uma união estável entre líder e população. Bem aqui ao lado, na Colômbia, é o político de primeira viagem Abelardo de la Espriella quem sente as dores do desgaste de uma relação que mal começou e já foi estremecida por um protesto popular seguido de convocação de uma greve nacional.

Nem mesmo uma tempestade de granizo afastou das ruas de Bogotá e outras cidades os manifestantes mobilizados pela oposição liderada pelo ex-­presidente Gustavo Petro em 14 de outubro, dois meses depois da posse. Na quinta-feira 19 — De la Espriella completara 100 dias de governo no domingo, 15 —, uma enorme passeata marcou a greve geral apoiada por sindicatos, indígenas, estudantes e outros grupos. O principal alvo dos protestos é a Lei de Resgate Econômico, um pacote indigesto que prevê corte de 20% na folha de servidores públicos e uma reforma tributária que acaba com as isenções de impostos sobre alimentos, remédios e fertilizantes, e dobra a contribuição de saúde de parte dos assalariados, além de dar ao governo poderes extraordinários para fundir e suprimir órgãos públicos. A oposição escolheu o café, símbolo nacional cujo imposto, sem subsídio, saltará de 5% para 19%, como símbolo da insensibilidade das autoridades. “A crise fiscal é séria e as medidas precisam ser duras. Mas a resistência é enorme e faz um tumulto como eu nunca vi tão cedo em um governo”, diz Maurício Cárdenas, ex-ministro da Fazenda da Colômbia.

De la Espriella venceu as eleições em junho por pouco mais de 250 000 votos e a antipatia que desperta em 45% população, segundo as últimas pesquisas, vai além do forte ajuste fiscal. Nas marchas, os colombianos portavam cartazes contra o alinhamento total que estabeleceu com Donald Trump — a Colômbia entrou no Escudo das Américas, aliança antidrogas de dezenove países liderada pelos Estados Unidos, e fez de Medellín seu centro regional para operações militares conjuntas. Na quarta-feira 18, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, foi recebido com honrarias em Bogotá. Também causa desconforto a guerra cultural lançada pelo ministro do Interior, Alejandro Ordóñez, que coloca a lei divina e a moral católica acima do Estado. Ordóñez mandou retirar mais de trinta obras sobre feminismo, diversidade sexual e processos de paz do Museu Nacional e assina suas mensagens com “Viva Cristo Rei”.

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Em meio aos percalços, El Tigre, como se intitula o presidente, segue em sua cruzada contra gangues e traficantes de drogas. Em vídeos, dá sermões a filas de presos algemados e já posou sorridente sobre sacos de cadáveres mortos em operações policiais. Mas o “plano de choque” de 61 compromissos na segurança a serem cumpridos em três meses está fazendo água. A maior parte dos líderes de facções continuam à solta, apesar das promessas de tirar esses bandidos de circulação. Sem lua de mel com as ruas, De la Espriella terá que seduzir o Congresso, onde o projeto de ajuste fiscal ainda precisa ser aprovado. O feroz El Tigre está encurralado.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022