Como guerrilhas colombianas incorporam táticas da guerra na Ucrânia

Grupos armados da Colômbia passaram a reproduzir táticas empregadas na guerra da Ucrânia para intensificar os ataques contra as forças de segurança do país. Com drones comerciais adaptados para transportar explosivos, as guerrilhas realizaram mais de 300 ofensivas somente este ano, segundo levantamento da Fundação Ideas para la Paz (FIP), baseado em dados da Força Pública. A estratégia amplia o poder de fogo desses grupos e desafia a capacidade de resposta das forças colombianas.

Em um dos episódios mais recentes, um enxame de drones cercou El Tambo, cidade na região montanhosa do país, e lançou mais de vinte explosivos contra uma base policial. Durante uma hora, as detonações sacudiram as instalações e espalharam estilhaços pelas casas vizinhas.

As ofensivas são realizadas por organizações criminosas que se beneficiam da produção recorde de cocaína na Colômbia. O emprego crescente de aeronaves não tripuladas representa uma transformação tecnológica em um conflito que já dura mais de seis décadas. Com equipamentos relativamente baratos, os grupos conseguem atacar instalações policiais e militares a distância, sem expor seus próprios combatentes.

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A mudança ameaça a vantagem das Forças Armadas colombianas e reduz o controle praticamente exclusivo do Estado sobre o poder aéreo no conflito. Também coloca em xeque uma das principais promessas do presidente Abelardo de la Espriella, aliado do americano Donald Trump, que chegou ao poder com um discurso de endurecimento no combate às organizações criminosas.

A influência da guerra na Ucrânia

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Drones armados ganharam espaço em conflitos ao redor do mundo, de disputas entre cartéis no México à insurgência em Mianmar e aos ataques contra embarcações no Mar Vermelho. Foi, contudo, a guerra entre Rússia e Ucrânia que transformou os modelos de visão em primeira pessoa (FPV) em protagonistas dos combates, em meio a uma disputa permanente entre os dois países pelo desenvolvimento de novas tecnologias e estratégias de defesa.

O conflito no Leste Europeu também atraiu milhares de combatentes colombianos, que hoje formam o maior contingente estrangeiro nas forças de Kiev.

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A região mais afetada pelas ofensivas é Cauca, considerada estratégica pelas guerrilhas devido à produção de cocaína e ao acesso a rotas de contrabando no litoral do Pacífico. Nos arredores de El Tambo, observadores dos grupos armados acompanham a movimentação do tráfico em ruas marcadas por pichações que evidenciam a presença das organizações criminosas.

O antecessor de De la Espriella, Gustavo Petro, tentou negociar acordos de paz com diferentes grupos armados, mas obteve resultados limitados. Durante o período de menor pressão militar, as organizações ampliaram seu domínio territorial, recrutaram novos integrantes e fortaleceram fontes de financiamento ligadas ao narcotráfico, à extorsão e à extração ilegal de ouro.

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Ao assumir o poder, em agosto, De la Espriella mudou a estratégia. Suspendeu as negociações, ordenou ofensivas militares e defendeu punições mais rigorosas para o uso de drones em ataques terroristas.

Nas últimas duas décadas, o apoio americano em inteligência e o emprego de bombas de precisão garantiram uma vantagem importante ao Estado colombiano. Com esses recursos, as Forças Armadas conseguiam atingir comandantes de guerrilhas em áreas de difícil acesso, sem precisar expor seus próprios soldados em operações na selva. Agora, a tecnologia de baixo custo permite que os grupos armados disponham de uma capacidade de ataque aéreo antes restrita às forças estatais.

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A corrida por sistemas de defesa

As autoridades colombianas tentam responder à nova ameaça. A cerca de 110 quilômetros de El Tambo, uma unidade regional da polícia instalou uma base equipada com sistemas antidrones capazes de interferir em comunicações a até três quilômetros de distância.

Em uma das telas da central de monitoramento, os equipamentos do Exército aparecem identificados em verde, enquanto aeronaves consideradas hostis são exibidas em vermelho. Quando um aparelho inimigo é detectado, um dos agentes de plantão tenta interromper seus sistemas de navegação e aciona uma sirene para alertar os demais policiais.

Em maio, um drone foi derrubado nas proximidades da instalação. No ano anterior, antes da adoção dos equipamentos de defesa, uma policial de 22 anos morreu em uma ofensiva desse tipo.

O desafio, porém, é que as organizações criminosas também estão se adaptando. Em fevereiro, um grupo atacou militares com drones controlados por cabos de fibra óptica, em vez de sinais de rádio, uma tecnologia capaz de contornar os sistemas tradicionais de interferência eletrônica.

O recurso é amplamente utilizado pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. No front europeu, extensos cabos de fibra óptica se espalham pelas linhas de combate, formando uma espécie de teia sobre o terreno. Na Colômbia, ao menos três ataques já empregaram o mesmo método. Em julho, a polícia apreendeu dois carretéis de fibra óptica, cada um com cinco quilômetros de extensão, em Popayán, capital de Cauca.

As consequências dessa transformação ultrapassam as fronteiras colombianas. Governos conservadores da América Latina, alinhados a Washington, têm apostado no uso da força para enfrentar organizações criminosas. A disseminação de drones baratos, porém, começa a reduzir a vantagem militar dos Estados. Grupos armados conseguem adquirir, adaptar e substituir equipamentos em um ritmo que muitas vezes supera a capacidade dos governos de desenvolver mecanismos de defesa.

Guerrilhas querem ampliar o uso de drones

Um dos pioneiros dessa estratégia na Colômbia foi o Estado-Maior Central (EMC), dissidência das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que reúne cerca de 4 mil integrantes. A organização é liderada por Iván Mordisco, cuja principal fonte de financiamento é o tráfico de cocaína. Em 2016, ele estava entre os comandantes das Farc que rejeitaram o acordo de paz e decidiram permanecer na luta armada.

Um documento interno do EMC, elaborado no fim de 2025, foi apreendido pelas Forças Armadas e entregue à Bloomberg News pela Fundação Ideias para a Paz. O material recomenda que as experiências acumuladas em Cauca sejam reproduzidas em outras regiões do país.

“A experiência adquirida no Bloco Ocidental demonstrou que o uso de drones e outros sistemas eletrônicos complementares para empregar explosivos é a melhor maneira de enfrentar a guerra declarada pelo Estado e seus governos”, afirma o documento. O texto também defende a aquisição de equipamentos para todas as unidades da organização e a criação de uma especialidade dedicada à operação de aeronaves não tripuladas.