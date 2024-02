Cameron: presidência do Brasil no G20 abre ‘posição única’ para progresso

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, destacou nesta quinta-feira, 22, o importante papel atribuído à presidência brasileira no G20, grupo das maiores economias do mundo, em evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro. Ao lado do prefeito da cidade, Eduardo Paes, para o lançamento de uma nova parceria Reino Unido-Brasil, ele afirmou que “os países que terão sucesso são aqueles que investem em tecnologia e aqueles que investem nos jovens”, acrescentando que é “algo que o Brasil e o Reino Unido têm em comum”.

“Este é um ótimo espaço para a liderança global do Brasil. Como presidente do G20 este ano e da COP30 no próximo ano, estamos numa posição única para impulsionar o progresso nos principais desafios que enfrentamos. Quer isso seja reduzindo a desigualdade, combatendo as alterações climáticas ou fortalecendo as corporações globais para o desenvolvimento internacional”, disse Cameron.

O Rio de Janeiro recebeu nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22, os ministros das Relações Exteriores dos membros do G20, sob presidência do Brasil desde dezembro do ano passado. O evento foi liderado pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e contou com representantes de todos os países do grupo.

Além do Brasil, compõem o G20 a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além dos blocos União Africana e União Europeia. Juntos, representam cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população do planeta.

Ainda nesta quinta-feira, Cameron encontrou-se com Vieira para tratar sobre como o sistema multilateral pode responder aos mais urgentes desafios globais. Na ocasião, eles concordaram sobre o fim imediato na guerra entre Israel e Hamas, iniciada em 7 de outubro. O encontro dos ministros ocorre poucos dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que está em curso um “genocídio” na Faixa de Gaza e comparar os ataques de Israel ao extermínio do regime nazista de Adolf Hitler, quando 6 milhões de judeus foram mortos.

Grandes novidades

O ministro também anunciou um pacote adicional de £ 1 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões) para o Programa de Acesso Digital no Brasil. Ao todo, o governo britânico investiu £ 5 milhões (cerca de R$ 31,5 milhões) na iniciativa nos últimos quatro anos. O projeto britânico-brasileiro foi responsável por impulsionar “as habilidades digitais de mais de 65 diferentes comunidades” e por permitir que fossem criados “negócios digitais, inclusive durante a pandemia”, pontuou Cameron.

Além do mais novo montante, foi lançado um grupo de Sustentabilidade Digital do Reino Unido, que “aproveitará o poder transformador das tecnologias digitais para enfrentar outros desafios ambientais urgentes”, e o hackaton (algo como “maratona de programação para hackers”) Tech4Climate, que reunirá 100 jovens “talentosos” para analisar como a Inteligência Artificial (IA) deve ser aplicada para “criar soluções sustentáveis para enfrentar a crise climática”.

Os selecionados serão de “comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro (cidade-anfitriã do G20), de Belém (cidade-anfitriã da Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas do ano que vem, COP30) e Bletchley, no Reino Unido (cidade-sede do AI Safety Summit, 2023)”, informou o comunicado do governo do Reino Unido. Projetos de inclusão de mulheres negras na tecnologia e de segurança cibernética em escolas públicas municipais também receberão incentivos.

“O foco do Brasil na transformação digital e na inclusão digital como parte da agenda da presidência do G20 se alinha com a futura Estratégia de Desenvolvimento Digital do Reino Unido. Esse é um momento oportuno para expandir parcerias na agenda digital como foi evidenciado pelo recente Diálogo Digital Reino Unido-Brasil”, explicou a nota. “O Brasil também participou da Cúpula de Segurança de I.A. no Reino Unido e da assinatura da Declaração de Bletchley, o que ressalta o compromisso compartilhado com o desenvolvimento seguro e ético das ferramentas de I.A. dos dois países.”

Brincadeiras com Paes

No início do discurso, o chanceler britânico relembrou o tempo em que ocupou o posto de primeiro-ministro, entre 2010 e 2016, quando renunciou após a saída do Reino Unido da União Europeia — o controverso Brexit, que não foi apoiado por Cameron. Ele disse que estava no comando durante os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e comentou sobre as “fantásticas” Olimpíadas de 2016, evento sediado pelo Rio de Janeiro, sob gestão de Paes.

A equipe de Cameron teria dito: “Nós vamos fazer um ótimo passeio no Rio, vamos conhecer muitas favelas diferentes, vocês vão se divertir muito”. Preocupado com os riscos de perambular pela cidade, ele perguntou se ficaria “tudo bem” com a sua segurança. Ele, então, brincou que trouxe o medalhista olímpico de boxe Anthony Joshua, que hoje é campeão mundial dos pesos pesados. Assim, ficou tranquilo em aproveitar a estadia no famoso cartão-postal do Brasil.