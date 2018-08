Britânica cai de navio, passa 10 horas no mar e é resgatada

Uma turista britânica foi resgatada com vida no final de semana após passar cerca de 10 horas no Mar Adriático, no Mediterrâneo. Ela havia caído de um navio de cruzeiro.

A mulher, Kay Longstaff, caiu da embarcação na noite de sábado (18), quando o navio navegava a cerca de 100 quilômetros do litoral da Croácia. O cruzeiro, registrado nas Bahamas, dirigia-se do porto croata de Vergarola para a cidade de Veneza, na Itália.

A equipe do navio informou sobre o desaparecimento à Guarda Costeira, que iniciou uma busca e encontrou a turista, de 46 anos, às 9h40 local (4h40, em Brasília) de domingo, a cerca de 1,3 quilômetro do lugar do incidente.

Segundo a Guarda Costeira, a vítima foi levada ao hospital da cidade de Pula (Croácia) e não corre perigo.

“Sinto que sou uma sortuda por estar viva. Caí da popa do navio e passei dez horas na água até que estes maravilhosos meninos me resgataram”, explicou Longstaff à imprensa.

Quando foi encontrada, a mulher estava “esgotada”, como destacou o capitão do navio de resgate croata, Lovro Oreskovic.

A britânica afirmou que conseguiu resistir graças à sua boa forma física. Ela disse ter praticado ioga e cantado durante toda a noite para aguentar o frio.

Um porta-voz da Norwegian Cruise Line se mostrou “agradecido de poder anunciar que a passageira foi achada com vida”. “Estamos felizes por saber que a mulher, residente no Reino Unido, está a salvo e se reunirá em breve com seus amigos e parentes”, acrescentou.

As circunstâncias do incidente são investigadas, já que não se sabe como a mulher caiu no mar.

(Com EFE)