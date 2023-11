Brasileiros ficam de fora da quarta lista para sair da Faixa de Gaza

A Autoridade Palestina divulgou, neste sábado, 4, a quarta lista de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza. Ao todo, 599 pessoas poderão deixar a região. As permissões são resultado de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e o Hamas.

De acordo com o embaixador Alessandro Candeas, a nova lista inclui 386 cidadãos dos Estados Unidos, 112 do Reino Unido, 51 da França, e 50 da Alemanha.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta sexta-feira, 3, que os 34 brasileiros que estão em Gaza aguardando autorização para ir para o Egito deverão cruzar a fronteira até a próxima quarta-feira, 8.

A veículos da imprensa brasileira, o chanceler disse que tem conversado por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e obteve dele essa garantia.

O grupo de brasileiros está abrigado nas cidades de Khan Younes e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate está de prontidão e prevê auxílio desde a saída da Faixa de Gaza – com equipes e ônibus, medicamentos e alimentação – até o embarque no Aeroporto do Cairo, onde um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) os aguarda.

Com Agência Brasil