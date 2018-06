Após o empate com a Suíça na estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia neste domingo (17), a imprensa mundial destacou as reclamações da seleção em relação aos erros de arbitragem que favoreceram o país europeu. Jornais e revistas pelo planeta também não deixaram de notar a performance “abaixo do esperado” de Neymar e sua equipe.

Para o The New York Times, o jogo foi um “início decepcionante do Brasil para a Copa”. Segundo o jornal, o desempenho do time “não acalmou os nervos” dos torcedores.

O Washington Post também fala em “situação difícil”. Apesar de reconhecer que Suíça jogou de forma “louvável”, o jornal americano afirma que a seleção europeia “trapaceou” no gol de Steven Zuber, que empurrou o zagueiro brasileiro Miranda ao dar uma cabeçada na bola.

Entre os veículos do meio esportivo, a impressão que fica é a mesma. Apesar do gol controverso, o time suíço jogou bem, e o Brasil deixou a desejar.

“Mais um jogo e outro resultado decepcionante para um dos favoritos da Copa do Mundo”, diz o site da emissora americana ESPN.

Neymar

A performance da grande estrela brasileira também não passou despercebida. “Neymar, procurando provar que ainda é perigoso mesmo após a lesão no pé que sofreu em fevereiro, apresentou uma performance bastante esquecível, interrompida por alguns momentos brilhantes no ataque”, afirma o The New York Times.

Ficou claro que Neymar não era ele mesmo”, diz a ESPN americana, notando que além da piora na forma física, o jogador não exibiu sua qualidade técnica de sempre.

O novo visual do craque também foi destaque no mundo. Para o Post, Neymar retornou de sua recuperação com “um penteado de poodle loiro que parecia mais uma sabotagem”.

Imprensa suíça

Os jornais e televisões da Suíça deram grande destaque para o resultado do jogo. O 20 Minuten, de Zurique, destacou o “desempenho corajoso, comprometido e combativo” de sua seleção, que com “grande paixão e dedicação” empatou contra os favoritos da Copa.

O veículo, contudo, admitiu a marcação pesada sobre os jogadores brasileiros, principalmente contra Neymar. “Os suíços derrubaram o jogador de 26 anos dez vezes. Em 20 anos, nenhum jogador foi derrubado com tanta frequência em uma Copa do Mundo”, afirma.

Jornal suíço repercute embate em jogo de domingo (17)

O Neue Zürcher Zeitung também lembrou a decepção dos torcedores brasileiros com o resultado. O otimismo que se espalhou nas últimas semanas entre os fãs, foi embora no segundo tempo, quando a seleção “entrou em colapso”, escreveu.