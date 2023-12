Brasil vai receber jogo da NFL pela primeira vez em 2024

A National Football League (NFL), principal liga do esporte mais popular dos Estados Unidos, o futebol americano, comunicou na quarta-feira 13 que realizará um jogo da temporada regular na Neo Química Arena, que pertence ao Corinthians e fica localizada na Zona Leste da cidade de São Paulo, em 2024. Assim, o Brasil será primeiro país na América do Sul a sediar uma partida da modalidade.

A iniciativa faz parte de uma estratégia da liga americana de globalizar o esporte. Com o jogo na capital paulista, a NFL já terá realizado uma partida (seja da pré-temporada ou da temporada regular) em cinco dos sete continentes ao redor do mundo.

Popularidade em alta

O anúncio foi feito pelo comissário da NFL, Roger Goodell, em uma reunião da entidade em Dallas, no Texas. Os levantamentos da NFL indicam que o Brasil possui mais de 38 milhões de fãs do esporte, sendo 8,3 milhões de fanáticos. Um mercado global importante, que só perde para o México.

“Levar a NFL a novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento crucial do nosso plano para continuar a expandir o jogo globalmente”, disse Goodell. “O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL, e estamos empolgados em jogar no Brasil, pela primeira vez, em 2024. A ideia é proporcionar uma experiência de classe mundial para essa base de fãs apaixonada e em crescimento.”

+ Como o futebol americano conquista cada vez mais fãs no Brasil

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também participou do anúncio e destacou o impacto positivo do evento para o turismo e a geração de empregos no município.

“A decisão da National Football League de trazer um jogo da temporada regular para São Paulo é significativa e empolgante para a cidade, consolidando São Paulo e o Brasil no centro do palco esportivo global”, disse Nunes.

O presidente da São Paulo Turismo, Gustavo Pires, afirmou que “a decisão da NFL de jogar no Brasil é uma declaração de confiança que contribuirá para fortalecer ainda mais a imagem de São Paulo como um local para grandes eventos globais, e esperamos sediar com sucesso um Jogo Internacional da NFL em 2024.”

+ Super Bowl: Brasil recebe o maior evento da NFL fora dos EUA

A decisão também foi festejada pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley.

“Estou muito feliz com essa notícia histórica do primeiro jogo da NFL no Brasil no ano que vem, quando também celebramos o aniversário de 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e os EUA com uma série de celebrações memoráveis”, celebrou.

Circuito internacional

Além do jogo inédito em São Paulo, outras quatro partidas serão disputadas ao redor do mundo. Três delas serão realizadas em Londres – duas no Estádio Tottenham Hotspur e uma no Estádio de Wembley, o maior do Reino Unido – e a outra em Munique – na Allianz Arena.

As equipes que vão participar dos Jogos Internacionais da NFL serão anunciadas no início de 2024, assim como as datas e horários dos confrontos.

Continua após a publicidade