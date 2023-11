Brasil fica fora da 6ª lista de estrangeiros autorizados a deixar Gaza

Os brasileiros que seguem na Faixa de Gaza em meio ao conflito entre Israel e Hamas ficaram fora da sexta lista de estrangeiros autorizados a deixar a zona de guerra pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. A rota é a única saída do enclave que não é controlada por Israel.

A lista é elaborada por autoridades egípcias e israelenses. Segundo a representação diplomática do Brasil na Cisjordânia, há 34 brasileiros em Gaza aguardando liberação para saída. A relação desta quarta contempla: Alemanha (75), Canadá (40), EUA (100), Filipinas (107), Romênia (51), Ucrânia (228).

O Itamaraty afirmou na última sexta-feira 3 que o chanceler israelense, Eli Cohen, “garantiu” que os brasileiros deveriam ser autorizados a sair até esta quarta. No entanto, o esquema parece ter sido atrasado porque no sábado 4 os egípcios fecharam a passagem de Rafah, em resposta a um ataque de Israel que atingiu um comboio de ambulâncias. Com isso, as listas ficaram suspensas por dois dias, até serem retomadas na segunda.