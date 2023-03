Brasil bate recorde de turistas e Lula comemora: ‘Estamos de volta’

O Brasil recebeu 868.587 turistas estrangeiros em janeiro de 2023, segundo dados divulgados pela Polícia Federal nesta segunda-feira 6. O número é um recorde na série dos últimos quatro anos e supera em mais de 100 mil visitantes os níveis pré-pandemia, quando foram registrados 756.883, em 2019.

A retomada do turismo pós-Covid-19 no Brasil, no ano passado, estava mais lenta do que a média internacional. Apesar da China, maior emissor mundial de turistas, ter restringido todas as viagens ao longo de 2022, o fluxo de viajantes no planeta alcançou 63% dos níveis anteriores à pandemia, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT).

+ Hong Kong distribuirá 500 mil passagens gratuitas para estimular turismo

O Oriente Médio (83%) e a Europa (80%) foram as regiões que tiveram melhor nível de retomada da atividade turística internacional.

O Brasil ficou atrás da média dos países do continente africano (63%) e das Américas (66%), como um dos piores desempenhos globais entre os países que já possuíam fronteiras abertas depois de campanhas de vacinação contra o coronavírus.

Continua após a publicidade

Nesta terça-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o recorde de visitas no mês de janeiro, usando o bordão que repete desde o seu discurso de vitória nas eleições do ano passado: “Estamos de volta”.

“O mundo está voltando a vir para o Brasil. Bom dia!”, disse no Twitter.

O mundo está voltando a vir para o Brasil. Bom dia! https://t.co/kRjAbNOkPp — Lula (@LulaOficial) March 7, 2023

+ Servidor do Turismo foi indiciado por crime junto com marido da ministra

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, nomeado por Lula, também retuitou uma postagem da agência do Ministério do Turismo nesta segunda-feira, enfatizando a alteração de cenário que, para ele deve-se à mudança de governo e à nova perspectiva do mundo em relação ao país.

“Esse é o Brasil com S! O Brasil acolhedor, que recebe turistas estrangeiros de todos os países. O Brasil da sustentabilidade, da diversidade, da cultura e da democracia. Estamos de braços abertos para o mundo!”, disse no post.