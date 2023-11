Blinken faz visita surpresa à Cisjordânia e se encontra com Abbas

O secretário de Estado americano, Antony Blinken fez uma visita surpresa à Cisjordânia neste domingo, 5, e se reuniu com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estados do EUA, Blinken reafirmou o compromisso do país “na entrega de assistência humanitária e no restabelecimento dos serviços essenciais” em Gaza. A dupla também discutiu os esforços para “restaurar a calma e a estabilidade” na Cisjordânia.

O porta-voz de Abbas, por sua vez, declarou que o líder palestino defendeu na reunião a necessidade de um “cessar-fogo imediato” no conflito e afirmou que a “máquina de guerra de Israel” promove “genocídio e destruição” em Gaza. Blinken tem adotado o termo “pausa humanitária” ao defender uma trégua na guerra para a assistência aos civis na zona de conflito.