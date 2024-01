Biden diz que ataque ao Iêmen foi um ‘sucesso’ e faz alerta aos houthis

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 12, que o ataque do país americano e do Reino Unido contra o Iêmen foi um “sucesso” e alertou os rebeldes houthis para cessar bombardeios contra navios no Mar Vermelho.

Durante breve conversa com jornalistas na Pensilvânia, Biden foi questionado se os ataques continuariam caso os rebeldes iemenitas, que são financiados pelo Irã e aliados do Hamas, não cessassem as hostilidades. “Vamos garantir que responderemos aos houthis se eles continuarem com esse comportamento ultrajante, junto com nossos aliados”, afirmou o democrata.

Questionado por outro repórter se ele considerava o ataque na madrugada desta sexta um sucesso, Biden afirmou: “Sim, muito. Não acho que tenha havido nenhuma morte entre civis. Mais uma razão para ter sido um sucesso”.

Ataque dos EUA e do Reino Unido

Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram um complexo ataque contra o Iêmen na madrugada desta sexta-feira, 12, usando aviões de guerra, navios e submarinos. A operação ocorreu em retaliação contra os houthis.

Nas últimas semanas, os houthis têm realizado bombardeios contra navios no Mar Vermelho, perturbando as rotas comerciais marítimas, como forma de apoio à facção palestina em Gaza. Teme-se que a participação dos americanos e britânicos faça o conflito transbordar para outros países do Oriente Médio, criando uma guerra regional.

O alvo dos ataques era uma base militar próxima ao aeroporto de Sanaa – a capital do Iêmen, dominada pelos rebeldes –, além de uma instalação militar perto do aeroporto de Taiz, uma base naval houthi na cidade de Hodeidah e locais ligados aos militantes na província de Hajjah.