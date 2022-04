‘Batalha de Donbas’ é comparada a confrontos da II Guerra Mundial

A região do Donbas, no leste da Ucrânia, será palco de uma batalha intensa entre as tropas da Rússia e o exército ucraniano. Centro das disputas entre os países comandados por Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, a região sofre os impactos da guerra há oito anos, desde que forças separatistas pró-Moscou começaram a ocupar as cidades de Donetsk e Luhansk.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e autoridades do governo do país disseram, na segunda-feira 18, que forças russas lançaram uma nova ofensiva na maior parte do leste da Ucrânia – e a “Batalha de Donbas” já começou.

“Agora podemos dizer que as forças russas iniciaram a batalha de Donbas, para a qual se prepararam há muito tempo”, disse Zelensky, em um discurso em vídeo.

Autoridades de ambos os países mencionaram o início de uma ‘nova fase’ do conflito, com um aumento da ofensiva dos dois lados.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma entrevista para a televisão indiana enfatizou que a nova etapa do que ele chama de “operação especial” será um momento muito importante.

Em entrevista à CNN, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, estimou que a “batalha de Donbas” terá impactos semelhantes aos confrontos da II Guerra Mundial.

Nas últimas semanas, a Rússia vem deslocando seus soldados do norte para o leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo informou que o exército do país realizou 1.260 ataques na madrugada desta terça-feira, 19. O número é quatro vezes maior ao dos ataques registrados pelo governo russo na segunda-feira 18.

A intenção do exército russo é tomar o controle de Mariupol e da região de Donbas, local que tem sido a linha de frente do conflito entre Ucrânia e Rússia desde 2014, que já deixou cerca de 15.000 mortos.

Ocupadas por forças separatistas pró-Rússia, a região compreende as cidades de Donetsk e Luhansk, usadas como pretexto de Putin para invadir a Ucrânia.

Enquanto a Rússia defende a independência das autoproclamadas República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk, o governo ucraniano afirma que forças separatistas são “invasoras” e “ocupantes”. Nesta medição de forças entre as nações vizinhas, nenhuma das duas parece disposta a ceder.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou em entrevista à CNN que não está disposto a abrir mão de território no Leste do país para acabar com a guerra com a Rússia. Isso porque não haveria nenhuma garantia de que Vladimir Putin não tentaria novamente tomar a capital ucraniana, Kiev, se capturar Donbas.