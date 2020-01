Base americana no Iraque é atingida por um míssil

Pelo menos um míssil foi disparado nesta terça-feira, 14, contra a base militar americana de Al-Taji, ao norte de Bagdá, capital do Iraque. Ainda não há informações sobre a origem do disparo nem se houve vítimas.

A mesma base havia sido alvo de foguetes disparados pela Unidade de Mobilização Popular do Iraque, milícia xiita apoiada pelo Irã, no início do mês. No domingo 12, foguetes atingiram outro complexo militar americano no Iraque, a base aérea de Al-Balad, ferindo quatro iraquianos. Em Al-Balad está a concentração de caças F16.

O ataque a Al-Taji se dá em momento de tensão entre os Estados Unidos e o Irã, que retaliou o assassinato de seu general Qasen Soleimani pelas forças americanas com ataques de mísseis a duas de suas bases no Iraque, no último dia 8.

(Com AFP)