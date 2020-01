Ataque em base que abriga tropas dos EUA no Iraque deixa quatro feridos

Pelo menos quatro integrantes das Forças Aéreas do Iraque ficaram feridos neste domingo, 12, em decorrência de ataques à base militar de Al Balad, a 80 quilômetros de Bagdá. Tropas dos Estados Unidos estão estacionadas nessa base, mas ainda não há informações sobre possíveis vítimas americanas.

A base foi atingida por oito foguetes Katyusha, de fabricação russa, usadas comumente por milícias xiitas. As Forças Armadas iraquianas não indicaram os autores desse ataque nem chegaram a citar a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã que, na quarta-feira 8, disparou mísseis contra as bases americanas de Al-Asad e Erbil, no Iraque. Teerã justificou a medida como uma represália pelo assassinato do general iraniano Qasen Soleimani em bombardeio dos Estados Unidos em Bagdá, no último dia 3.

Localizada ao norte de Bagdá, Al Balad é uma das maiores bases aéreas do país árabe e possui um arsenal de caças F16 aquiridos dos Estados Unidos. Fontes da área de segurança informaram que parte das forças americanas posicionadas ali teria deixado a base depois dos recentes ataques cruzados entre Washington e Teerã em território iraquiano.

Este é o terceiro ataque contra essa mesma base nos últimos dias. Na quinta-feira 9, um foguete caiu próximo ao local, sem causar baixas. Há uma semana, sua parte sul foi atacada, causando danos materiais a alguns armazéns de armas do Exército iraquiano.

Publicidade

Nos últimos dias, também aconteceram várias ações noturnas de foguetes contra a Zona Verde de Bagdá, onde estão localizadas embaixadas, incluindo a dos Estados Unidos, e edifícios governamentais.

(Com EFE e Reuters)