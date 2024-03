Aviões militares dos EUA lançam alimentos sobre Gaza após ataque de Israel

Aviões militares dos Estados Unidos começaram a lançar alimentos sobre Gaza neste sábado, 2, após um ataque de Israel a um comboio de ajuda humanitária matar mais de 100 palestinos na região. De acordo com três autoridades americanas, as aeronaves de carga C-130 jogaram 66 pacotes com 38.000 refeições nesta manhã. É esperado que este seja o primeiro de uma série de lançamentos aéreos anunciados pelo presidente americano, Joe Biden, na sexta-feira, 1º de março. O apoio é coordenado com a Jordânia, que também lançou alimentos sobre Gaza, segundo informações da AP News. Porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que: “Os lançamentos aéreos estavam sendo planejados para entregar assistência humanitária de emergência de forma segura às pessoas no local”.

Na última quinta-feira, 29 de fevereiro, pelo menos 115 palestinos e outras centenas ficaram feridas ao tentarem pegar suprimentos em um caminhão, segundo Ministério da Saúde em Gaza governado pelo Hamas. De acordo com Israel, muitos dos mortos “foram pisoteados em uma confusão na busca por alimentos, e suas tropas apenas teriam disparado tiros de advertência após uma multidão ter se aproximado dos militares de forma ameaçadora”.

Com capacidade de transportar 42.000 libras — cerca de 19 toneladas — de carga, o avião de carga C-130 é um jato militar comumente usado para entregar suprimentos a locais remotos em ambientes austeros. Os aviões prendem pacotes em paletes com redes e os liberam pela traseira, com pára-quedas que os ajudam a pousar intactos. O mesmo tipo de aeronave atua com ajuda humanitária em países como Afeganistão, Iraque, Haiti, Estados Federados da Micronésia e na República de Palau, com alimentos não perecíveis, suprimentos e até brinquedos.

Desde o início da guerra contra o Hamas, em 7 de outubro, Israel proibiu a entrada de água, alimentos, medicamentos e suprimentos na região de Gaza, com exceção de uma ajuda simplória que chega do Egito por Rafah. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), um quarto dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza sofrem com a fome.