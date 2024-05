Avião da Boeing faz aterrissagem emergencial sem trem de pouso na Turquia

Um avisão de carga da FedEx Airlines, da Boeing, pousou nesta quarta-feira, 8, no aeroporto de Istambul sem seu trem de pouso dianteiro, informou o Ministério dos Transportes da Turquia. A aeronave que partiu do Charles de Gaulle, em Paris, precisou fazer uma aterrissagem de emergência com orientação da torre de controle. Não houve nenhuma vítima e as autoridades abriram uma investigação sobre o ocorrido.

Imagens mostraram as rodas traseiras do avião tocando o chão, soltando faíscas e fumaça, antes dele parar e ser coberto com espuma para evitar um incêndio. Após derrapar, a aeronave permaneceu na pista, que foi temporariamente fechada para o tráfego aéreo. Outras pistas continuaram funcionando normalmente. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o avião da Boeing mantém seu bico acima da pista por alguns segundos depois das rodas tocarem o solo.

Whoa!! A Boeing FedEx plane lands without its front landing gear in Istanbul. What on earth is going on at Boeing?! pic.twitter.com/SjD5nM9pxO — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 8, 2024

Até o momento, o motivo da falha não foi explicado.

Falhas na Boeing

O pouso de emergência ocorre em um ano em que a Boeing já registrou um aumento de incidentes com seus equipamentos. Em janeiro, o painel da janela de um avião da companhia aérea Alaska Airlines, do modelo 737 Max 9, se rompeu durante o voo, obrigando a aeronave que carregava 171 passageiros e seis tripulantes a reduzir sua altitude e fazer um pouso de emergência.

Na terça-feira 7, a Boeing informou a reguladores que havia possíveis falhas na realização de inspeções de segurança obrigatórias em seus aviões 787. O regulador dos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação, disse que estava “investigando se a Boeing concluiu as inspeções e se os funcionários da empresa podem ter falsificado registros de aeronaves”. Desde o incidente da Alaska Airlines, a fabricante prometeu mudar sua cultura de segurança.