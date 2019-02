Avalanche soterra esquiadores em colinas da Suíça; quatro ficaram feridos

Uma avalanche soterrou vários esquiadores nas colinas movimentadas do resort suíço de Crans-Montana nesta terça-feira, 19, informou a polícia. Os agentes resgataram quatro pessoas feridas, uma correndo risco de morrer. Os demais tiveram ferimentos superficiais. Ninguém foi encontrado morto

O presidente da comuna, Nicolas Feraud, disse que se acredita que entre 10 e 12 pessoas estão presas sob a neve, segundo uma citação do jornal local Nouvelliste. Ele não quis comentar quantas pessoas estão soterradas.

“Ocorreu uma avalanche no setor de Plaine-Morte, equipes de busca e resgate estão no local. Várias pessoas estão soterradas”, disse a polícia do cantão de Valais em um tuíte.

Em um comunicado separado, a empresa de teleféricos Crans-Montana disse que um patrulheiro de esqui deu o alarme às 10h23 (horário de Brasília) e que “as circunstâncias do incidente ainda são desconhecidas”.

Philippe Magistretti, presidente da empresa de teleféricos, disse que deveria sediar duas provas femininas neste fim de semana: “Cerca de cem agentes de resgate estão no local. Também temos pessoas do Exército que estavam aqui antes da Copa do Mundo”.

A avalanche desencadeada no meio da tarde ocorreu na esteira de uma semana durante a qual temperaturas quentes começaram a derreter a neve intensa na região. Segundo boletim local, o risco de avalanche estava em 2, em uma escala que vai a 5.