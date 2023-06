Autoridades intensificam alerta de erupção de vulcão no Havaí

O vulcão havaiano Kilauea entrou em erupção nesta quarta-feira, 7, e autoridades locais elevaram alertas devido ao perigo de propagação da lava. Com nível vermelho, o mais alto, especialistas do Observatório de Vulcões do Havaí indicaram que a erupção teria iniciado em uma das crateras situadas na caldeira do cume.

“As fases iniciais das erupções são dinâmicas. As imagens de webcam mostram fissuras na base da cratera Halemaʻumaʻu, gerando fluxos de lava na superfície do fundo da cratera. A atividade está confinada a Halemaʻumaʻu e os perigos serão reavaliados à medida que a erupção avança”, comunicou o observatório.

The #Kilauea volcano on Hawaii’s Big Island erupted at 4:44 a.m., according to the United States Geological Survey: https://t.co/rUgiOycQkd pic.twitter.com/YScY1DnA4S — AccuWeather (@accuweather) June 7, 2023

Localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, o Kilauea já havia apresentado sinais de “aumento de agitação” no último mês. Não é a primeira vez, no entanto, que a lava afeta a região. Em janeiro deste ano, a mesma estrutura geológica magmática entrou em erupção.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí informou que ainda “não há indicação de que áreas povoadas estejam ameaçadas”. O órgão governamental destacou, além disso, que “uma queda de cinzas muito leve” poderá atingir os distritos de Puna, Kau e South Kona ao longo do dia.

The @NWSHonolulu advises that the Kilauea eruption may cause "very light ashfall" in Puna, Kau and South Kona districts of Hawai'i island through at least 6 p.m. HST Wednesday. Volcanic gas, ash and glass can cause or worsen breathing problems and irritate eyes. 1/2 pic.twitter.com/wWgZRaLk7U — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) June 7, 2023

Coceira nos olhos e problemas respiratórios podem ser causados ou agravados pela emissão de gases vulcânicos da erupção, advertiram autoridades locais. Para prevenir os efeitos negativos, a agência havaiana recomendou o uso de máscaras, mas pediu que habitantes da região permaneçam em casa.

Considerado a vulcão mais ativo do Havaí, o Kilauea provocou a destruição de centenas de edifícios ao seu redor em 2019, quando o estado americano também sofreu uma onda de terremotos.