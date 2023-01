Vulcão volta a entrar em erupção no Havaí após um mês de dormência

Algumas semanas depois do Mauna Loa, no Havaí, entrar em erupção pela primeira vez em quase quarenta anos, o vulcão vizinho, Kilauea, localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, mostrou atividades novamente após uma breve pausa de um mês, comunicou nesta sexta-feira, 6, o Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Observatório de Vulcões no Havaí.

Segundo agências de notícias internacionais, um brilho foi detectado em imagens de webcam que indicaram “que a erupção recomeçou dentro da cratera Halemaʻumaʻu na caldeira do cume do Kilauea”. Em 2018, a explosão do Kilauea foi considerada uma das mais destrutivas dos últimos anos e devastou centenas de casas, forçando os moradores a se retirarem da região.

O Kilauea tinha parado de liberar lava em dezembro, depois de estar ativo desde setembro de 2021, em meio à própria erupção do Mauna Loa. De acordo com autoridades americanas, o vulcão recém ativo teve um aumento na atividade sísmica sob sua cratera e registrou uma deformação no solo na quinta-feira 5.

As autoridades elevaram o status de Kilauea para “alerta”, além de atualizaram o código de cores de laranja para vermelho. O atual status e a mudança na coloração do código são os níveis mais altos, indicando uma erupção perigosa com altas emissões de cinzas vulcânicas.

O relatório de status do Observatório de Vulcões informou que os moradores devem evitar se expor às partículas vulcânicas que podem flutuar pelo ar a uma certa distância da erupção.

“Altos níveis de gás vulcânico são o principal risco de preocupação, pois esse risco pode ter efeitos de longo alcance a favor do vento”, afirmou o observatório.

O Serviço do Parque Nacional também publicou um alerta de qualidade do ar em seu site, advertindo a população sobre os níveis insalubres de poluentes vulcânicos. No entanto, o relatório do status afirma que os visitantes do parque nacional podem encontrar um “perigo menor”.

“Os visitantes do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí devem observar que, sob condições de vento do sul, há potencial para uma poeira de cinzas pulverulentas compostas de vidro vulcânico e fragmentos de rocha”, diz o alerta.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí informou que a erupção atual está confinada à cratera e não representa ameaça para as comunidades.

