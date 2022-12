Morre a ‘ultima princesa do Havaí’, dona de fortuna de US$215 milhões

Conhecida como a “última princesa do Havaí”, Abigail Kekaulike Kawānanakoa, morreu aos 96 ao lado de sua esposa, de 69 anos, de acordo com anúncio feito pelo Lolani Palace, a casa histórica da família real, na segunda-feira, 12.

“Abigail será lembrada por seu amor pelo Havaí e seu povo”, disse sua esposa, Veronica Gail Kawānanakoa. “Vou sentir falta dela com todo o meu coração”.

Embora não tivesse nenhum título formal, Kawānanakoa era um dos últimos elos vivos da ilha com a monarquia havaiana, derrubada por empresários americanos em 1893. Seu bisavô James Campbell, um empresário irlandês e um dos maiores proprietários de terras do Havaí, enriqueceu na indústria da cana de açúcar e se casou com Abigail Kuaihelani Maipinepine Bright. A filha do casal casou-se então com o príncipe David Kawānanakoa, terceiro na linha de sucessão ao trono do Reino do Havaí quando a família real perdeu espaço após a anexação pelos Estados Unidos.

Abigail Kekaulike Kawānanakoa, que recebeu o primeiro nome em homenagem à avó, deixou uma fortuna estimada em 215 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1,1 bilhão de reais. Em uma audiência no tribunal em 2019 sobre a gestão de sua riqueza, ela disse ao juiz que “a herança determina que devo cuidar do povo havaiano”.

+Trabalho remoto leva onda de ricaços a se transferir para o Havaí

Entre seus atos de filantropia, a princesa financiou bolsas de estudo para nativos havaianos e contribuiu para a manutenção do Palácio Iolani, a única residência real dos Estados Unidos, que agora é um museu.

Além disso, a Fundação Abigail KK Kawananakoa, criada em 2001, reservou 100 milhões de dólares de sua fortuna para apoiar causas havaianas nativas após sua morte, segundo o jornal havaiano Honolulu Star-Advertiser.

Em homenagem à cidadã ilustre, o governador do Havaí, Josh Green, ordenou luto oficial no estado durante a semana.

“Abigail suportou o peso de sua posição com dignidade e humildade, enriqueceu a vida de todos que ela tocou e, como tantos Aliʻi que vieram antes dela, ela deixou um legado dedicado a seu povo para sempre”.

Continua após a publicidade