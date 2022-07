Autoridade ucraniana pede que civis fujam de cidade bombardeada

Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas durante ataque de soldados da Rússia na região de Donetsk, leste da Ucrânia, segundo informações da administração militar da cidade divulgadas nesta terça-feira, 5.

O prefeito da cidade de Sloviansk, Vadim Lyakh, disse à CNN que 40 casas foram atingidas na segunda-feira 4 e pediu que os moradores restantes evacuem a área enquanto os bombardeios se intensificam.

“É importante evacuar o maior número possível de pessoas”, disse Lyakh em entrevista à Reuters, observando que 144 pessoas foram evacuadas na terça-feira, incluindo 20 crianças, de uma cidade agora considerada em risco de ataque russo.

Apesar da ameaça e de estarem a poucos quilômetros das linhas de frente, milhares de civis permaneceram na cidade, relutantes em abandonar suas casas. A cidade tinha uma população de 107.000 antes da guerra.

Outros centros residenciais da região de Donbas, na fronteira entre Rússia e Ucrânia, foram atingidos por mísseis russos, deixando seis pessoas mortas e 20 feridas. Quase um terço do território formado pelas províncias de Luhansk e Donetsk, ocupado por separatistas pró-Rússia desde 2014, virou recentemente o foco da guerra.

No domingo 3, o exército do presidente Vladimir Putin afirmou ter conquistado o controle total sobre Luhansk, após a saída das forças ucranianas da cidade de Lysychansk. Especialistas especulam que o foco de Moscou agora é a tomada de Sloviansk e Kramatorsk, as principais cidades da região de Donetsk ainda sob controle ucraniano.

Não está claro se Moscou tentará imediatamente tomar Sloviansk. Putin disse na segunda-feira que os soldados russos que lutaram em Luhansk precisam “descansar um pouco e reforçar sua capacidade de combate”.

Nesta terça-feira, 5, Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, disse que a guerra na Ucrânia vai continuar até que todos os objetivos do Kremlin sejam alcançados – mas acrescentou que “as principais prioridades” no momento são “preservar a vida e a saúde” dos soldados, bem como “excluir a ameaça à segurança dos civis”.

O assessor do presidente Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, especulou que Moscou não terá a força necessária para os combates no sul do país, após conquistar Luhansk, no leste ucraniano.

“Tomar as cidades do leste custou um preço alto para os russos, que agora têm 60% de suas tropas retidas nesta região e não há mais forças que possam ser trazidas de Moscou para serem redirecionadas para o sul”, analisou.

O porta-voz de Zelensky também acrescentou que “esta é a última vitória da Rússia em território ucraniano”. Na expectativa da chegada de armas doados pelos Estados Unidos e Reino Unido a Ucrânia estima que será capaz de revidar a ofensiva russa em breve.