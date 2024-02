Audiência do Super Bowl é recorde, mas não chega perto da Copa do Mundo

Enquanto os brasileiros curtiam o Carnaval, os americanos pararam para assistir no domingo, 11, o Super Bowl, a final do campeonato da NFL, principal liga de futebol americano do país. A transmissão, sempre repleta de shows de grandes artistas, bateu recorde como o programa mais assistido da história da TV dos Estados Unidos: segundo dados da Nielsen e Adobe Analytics, divulgados nesta terça-feira, 13, a vitória do Kansas City sobre o San Francisco teve média de 123,4 milhões de espectadores.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um britânico pergunta a americanos que estão no estádio se o Super Bowl é maior do que a Copa do Mundo de futebol. “É mais do que um evento esportivo”, diz um dos entrevistados, enquanto outro garante que “a base de fãs é maior”.

Por mais que a torcida seja intensa, os números não chegam nem aos pés da final da última Copa do Mundo, entre França e Argentina, em 2022. Segundo a Fifa, cerca de 1,5 bilhão de pessoas assistiram a partida, vencida pelos hermanos capitaneados por Lionel Messi.

Pouco antes do Super Bowl, até o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez questão de lançar uma indireta, já mirando a próxima Copa, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com 48 times e 104 partidas.

“Haverá 104 Super Bowls jogados na América do Norte”, brincou.