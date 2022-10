Ativistas do clima jogam sopa nos ‘Girassóis’ de Van Gogh; Veja vídeo

Ativistas do clima do Reino Unido jogaram sopa sobre a pintura “Girassóis”, de Vincent van Gogh, na National Gallery de Londres nesta sexta-feira, 14, causando pequenos danos à moldura.

Um vídeo postado pelo movimento Just Stop Oil, que realiza protestos similares desde o início do ano, mostrou duas mulheres jogando duas latas de sopa de tomate Heinz sobre a pintura, uma das cinco versões expostas em museus e galerias em todo o mundo.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

“O que vale mais, arte ou vida?”, disse Phoebe Plummer, uma das ativistas, 21, de Londres. Ela estava acompanhada por Anna Holland, de 20 anos, de Newcastle. “Vale mais do que comida? Mais do que justiça? Você está mais preocupado com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?”

Plummer completou que a crise inflacionária mundial é parte do custo da crise do petróleo, porque “o combustível é inacessível para milhões de famílias com frio e fome. Eles não podem nem aquecer uma lata de sopa.”

+ Vídeo mostra ativistas climáticos colando as mãos em pintura de Botticelli

Depois disso, as manifestantes colaram as mãos em uma parede.

“Há alguns pequenos danos na moldura, mas a pintura está ilesa”, disse a National Gallery em comunicado. A tela é protegida com uma tela de vidro, um fator que o Just Stop Oil disse ter levado em consideração.

Continua após a publicidade

A polícia disse que as duas mulheres foram presas por danos criminais e transgressão agravada.

“Autoridades especializadas agora as descolaram [da parede] e elas foram levadas sob custódia a uma delegacia de polícia no centro de Londres”, disse um comunicado no Twitter.

A National Gallery, que abriga uma das maiores coleções de pinturas do mundo, disse que o “Girassóis”, de 1888, era uma das mais populares.

“É a pintura mais reproduzida em cartões, pôsteres, canecas, panos de prato e materiais papelaria. Era também a imagem da qual Van Gogh mais se orgulhava”, diz a galeria em seu site.

+ O que explica a nova onda de calor e o que deve ser feito contra a crise

O movimento Just Stop Oil disse que a pintura tem um valor estimado de mais de US$ 84 milhões.

Este é o mais recente protesto do grupo de ativistas, e ocorre dias depois que eles bloquearam estradas ao redor do parlamento, pedindo que o governo interrompa todos os novos projetos de petróleo e gás. Nas últimas duas semanas, o grupo realizou protestos nas ruas do centro de Londres, enfurecendo motoristas e passageiros.

No domingo passado, a polícia disse que mais de 100 pessoas foram presas após um fim de semana de atividades relacionadas a protestos por grupos ambientalistas.