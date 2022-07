Vídeo mostra ativistas climáticos colando as mãos em pintura de Botticelli

Ativistas climáticos do grupo Ultima Generazione (“última geração”, em italiano) fizeram um protesto na Galeria Uffizi, em Florença, colando as mãos em “Primavera”, obra-prima do renascimento pintada por Sandro Botticelli. No vídeo abaixo é possível ver o momento exato da ação. Dois deles colam as mãos na obra, enquanto uma terceira levanta uma placa com os dizeres “última geração, sem gás, sem carvão”.

“É possível ver uma primavera tão bonita como esta hoje?”, diz o Ultima Generazione, cujo nome faz uma referência à crença de seus integrantes que essa é a última geração capaz de impedir o apocalipse climático. “Incêndios, crises alimentares e secas tornam isso cada vez mais difícil. Decidimos usar a arte para soar um alarme: estamos caminhando para o colapso social e ecoclimático.” Ainda de acordo com os ativistas, esta é só a primeira de uma série de iniciativas com foco em museus.

De acordo com a galeria, um vidro de proteção instalado sobre a pintura de 650 anos impediu que ela sofresse qualquer dano. Os ativistas afirmam que consultaram um especialista em arte para garantir que a obra não fosse prejudicada. “Da mesma forma que defendemos nossa herança artística, deveríamos nos dedicar à proteção do planeta.” Os participantes da ação foram levados pela polícia, segundo informações da agência italiana Ansa.

Os italianos parecem ter sido inspirados por iniciativas semelhantes feitas por outro grupo, Just Stop Oil (“Parem com o petróleo”). No início de julho, os ativistas ingleses colaram as mãos em uma cópia de “A Última Ceia”, de Leonardo Da Vinci, na Royal Academy, e em “A Carroça de Feno”, de John Constable, na National Gallery, ambas em Londres.

