Atiradores abrem fogo contra sala de concertos em Moscou; Veja vídeos

A agência de notícias estatal russa RIA Novosti informou nesta sexta-feira, 22, que vários homens armados abriram fogo contra uma sala de concertos em Moscou, capital da Rússia, deixando várias pessoas feridas e outras mortas. O número de vítimas ainda não está claro.

BREAKING – Multiple fatalities reported after shooting in a Moscow concert hall in Russia, concert hall reportedly on fire

🚨BREAKING: Terrorist attack in Russia, Several gunmen fired shots at a concert hall in Moscow on Friday, leaving a number of people injured. pic.twitter.com/v0ElGaEizc

Em vídeos filmados dentro da sala de concertos, o público que aguardava uma apresentação da banda de rock Piknik pode ser ouvido gritando, enquanto repetidos tiros vêm do lado de fora da sala.

Segundo a RIA Novosti, pelo menos três pessoas usando uniforme do exército dispararam suas armas no Crocus City Hall, uma enorme sala de concertos no subúrbio de Krasnogorsk, no oeste da capital russa, e “definitivamente há feridos”. A agência de notícias estatal Tass também repercutiu o tiroteio, relatando haver “mortos e feridos” no local, sem especificar um número. Nas redes sociais, usuários afirmam que dezenas de pessoas ficaram feridas e até 12 morreram, mas os números não foram confirmados pelas autoridades russas.

Vários outros meios de comunicação russos também disseram que o edifício que abriga a sala de concertos pegou fogo. Vídeos postados em canais de aplicativos de mensagens russos mostram enormes nuvens de fumaça preta subindo sobre o prédio. Outras imagens filmados em uma rodovia que passa perto do Crocus City Hall mostram partes da construção em chamas.

‼️🇷🇺 BREAKING: MOSCOW UNDER ATTACK

Russian media reports that there was a shooting in the "Crocus City Hall" concert hall, after which a fire broke out.

Evacuation is underway, and according to unofficial information, 35 people were wounded and at least 12 were killed. #Russia pic.twitter.com/A3SmCULY5N

— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 22, 2024