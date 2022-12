‘Até sempre, o Rei’: líderes mundiais prestam homenagens a Pelé

Momentos após a confirmação da morte de Pelé, Rei do Futebol, aos 82 anos, líderes mundiais usaram as redes sociais para lamentar a perda e prestar homenagens. Estrela global, e frequentemente citado como o brasileiro mais conhecido do mundo, Pelé viajou por mais de 110 países, sendo 66 deles jogando futebol.

“O Jogo. O Rei. A Eternidade”, escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, quase imediatamente após o anúncio da morte, em francês e português.

“Nos deixou um dos melhores futebolistas da história. Recordaremos sempre aqueles em que Pelé deslumbrou o mundo com sua habilidade”, disse Alberto Fernández, presidente da atual campeã mundial Argentina. “Um abraço a sua família e ao povo do Brasil, que levará Pelé no coração”.

Já Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, onde Pelé jogou pelo New York Cosmos, destacou que “como um dos atletas mais reconhecíveis no mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas”.

Entre organizações internacionais, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura relembrou que Pelé era embaixador da Unesco desde 1994 para promover o esporte como ferramenta de paz e de inclusão.

“Até sempre, o Rei”, definiu.

We are deeply saddened by the passing of Pelé. We extend our condoleances to the Brazilian people and the football family.@Pele was @UNESCO Champion for Sport since 1994 and worked relentlessly to promote sport as a tool for peace. He will be greatly missed.

Até sempre, o Rei. pic.twitter.com/SkQeIYe6jg

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 29, 2022