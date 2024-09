Ataque de Israel contra alvos do Hezbollah no Líbano deixa 23 sírios mortos

Um ataque aéreo de Israel no Líbano matou 23 sírios e feriu outras oito pessoas que estavam em um edifício na vila de Younine, nesta quinta-feira, 26. No bombardeio, as Forças Armadas Israelenses disseram ter mirado alvos do Hezbollah. As informações são da agência de notícias Reuters e da Associated Press.

Segundo afirmou o prefeito de Younine, Ali Qusas, à Reuters, a maioria das vítimas fatais eram mulheres e crianças que estavam em um prédio de três andares. O Líbano abriga cerca de 780 mil refugiados sírios que fugiram da guerra civil do país.

Os militares de Israel afirmaram ter atingido instalações de armazenamento de armas e mísseis prontos para serem usados pelo Hezbollah na região de Beqaa e outras áreas.

Desde o início do conflito entre Israel e Hezbollah, que tem base no Líbano, mais de 630 pessoas foram mortas no lado libanês, de acordo com autoridades de saúde locais. Segundo os dados, um quarto desse número era de mulheres e crianças.

Na quarta-feira, Israel interceptou um míssil disparado pelo grupo extremista em direção a cidade de Tel Aviv. O alvo, segundo a milícia, era a sede da agência de inteligência Mossad. No mesmo dia, realizou novos ataques no sul do Líbano que deixaram ao menos 72 mortos e 392 feridos.

Morte de brasileiro

Um adolescente brasileiro e seu pai, que não tinha nacionalidade brasileira, morreram no Líbano na região do Vale do Beqaa, em meio a trocas de disparos entre Israel e a milícia libanesa Hezbollah, confirmou o Itamaraty a VEJA nesta quarta-feira, 25.

De acordo com fontes do Ministério das Relações exteriores, o nome do jovem era Ali Kamal Abdallah, e ele tinha 15 anos. Autoridades brasileiras ainda estão trabalhando para confirmar a data e as circunstâncias exatas da morte, e estimam que só será possível ter um quadro completo a partir da quinta-feira, 26, devido à diferença de fuso entre Brasília e Beirute.

O Itamaraty já está em contato e prestando assistência à família de Ali, que é de Foz do Iguaçu, no Paraná. Além disso, segundo fontes da diplomacia, o pai do adolescente tinha nacionalidade paraguaia. O governo brasileiro ainda não confirmou a localização da mãe do jovem.

O brasileiro e seu pai estariam no Vale do Beqaa, ao leste do país. O Líbano registrou nesta quarta-feira 51 mortos e 223 feridos em bombardeios israelenses contra 280 alvos do grupo xiita no sul e na região do Vale do Beqaa.

Incursão terrestre

Também nesta quarta, o Exército de Israel convocou para a área de fronteira com o Líbano duas brigadas de reservistas, e o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, o tenente-general Herzi Halevi, disse a soldados posicionados na divisa entre os dois países que os ataques aéreos lançados desde segunda-feira têm a intenção de “preparar o terreno” para um possível invasão terrestre.