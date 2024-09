Adolescente brasileiro morre em ataque aéreo no Líbano

Um adolescente brasileiro e seu pai, que não tinha nacionalidade brasileira, morreram no Líbano na região do Vale do Beqaa, em meio a trocas de disparos entre Israel e a milícia libanesa Hezbollah, confirmou o Itamaraty a VEJA nesta quarta-feira, 25.

De acordo com fontes do Ministério das Relações exteriores, o nome do jovem era Ali Kamal Abdallah, e ele tinha 15 anos. Autoridades brasileiras ainda estão trabalhando para confirmar a data e as circunstâncias exatas da morte, e estimam que só será possível ter um quadro completo a partir da quinta-feira, 26, devido à diferença de fuso entre Brasília e Beirute.

O Itamaraty já está em contato e prestando assistência à família de Ali, que é de Foz do Iguaçu, no Paraná. Além disso, segundo fontes da diplomacia, o pai do adolescente tinha nacionalidade paraguaia. O governo brasileiro ainda não confirmou a localização da mãe do jovem.

O brasileiro e seu pai estariam no Vale do Beqaa, ao leste do país. O Líbano registrou nesta quarta-feira 51 mortos e 223 feridos em bombardeios israelenses contra 280 alvos do grupo xiita no sul e na região do Vale do Beqaa.

Também nesta quarta, o Exército de Israel convocou para a área de fronteira com o Líbano duas brigadas de reservistas, e o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, o tenente-general Herzi Halevi, disse a soldados posicionados na divisa entre os dois países que os ataques aéreos lançados desde segunda-feira têm a intenção de “preparar o terreno” para um possível invasão terrestre.