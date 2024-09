Hezbollah tenta atacar Tel Aviv, mas míssil é interceptado por Israel

Israel afirmou nesta quarta-feira, 25, que interceptou um míssil oriundo do Líbano perto de Tel Aviv, centro econômico do país. De acordo com o Hezbollah, seus combatentes dispararam um foguete com a intenção de atingir a sede da agência de espionagem Mossad, o que não foi confirmado pelos israelenses. As informações são da agência de notícias Reuters e da Associated Press.

Sirenes de alerta foram ouvidas em Tel Aviv, mas não houve relatos de danos ou vítimas. Também nesta quarta, Israel lançou novos ataques aéreos no sul do Líbano. O conflito entre as forças israelenses e o grupo extremista é o maior em muitos anos e se intensificou nos últimos dias, após uma onda de ataques aéreos das forças israelenses matar mais de 500 libaneses, deixar ao menos 1.000 feridos e fazer com que milhares fugissem da área.

O porta-voz militar israelense Nadav Shoshani afirmou que não podia confirmar qual era o alvo do Hezbollah quando disparou o míssil de uma vila no Líbano. “O resultado foi um míssil pesado, indo em direção a Tel Aviv, em direção a áreas civis em Tel Aviv. A sede do Mossad não fica naquela área”, ponderou. Sirenes de alerta também soaram em outras áreas do centro de Israel, incluindo a cidade de Netanya. Segundo os militares, esta foi a “primeira vez” que um míssil do Hezbollah atingiu a área de Tel Aviv.

Após quase um ano de guerra contra o Hamas em Gaza, Israel mudou seu foco para a fronteira norte. Cerca de 60 mil pessoas foram retiradas da área próxima à divisa com o Líbano nos dias após os ataques do grupo palestino, em 7 de outubro do ano passado, já que o Hezbollah iniciou ataques pontuais em solidariedade à facção aliada. A população foi impedida de retornar a suas casas desde então, devido às constantes trocas de tiros entre as forças israelenses e a milícia libanesa.

Continua após a publicidade

Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, disse que a campanha de ataques aéreos contra o Hezbollah continuará até que todos possam voltar para suas casas.

A tensão na fronteira aumentou exponencialmente na semana passada, quando milhares de pagers e walkie-talkies usados ​​pelos membros do Hezbollah explodiram. Essa operação matou 42 pessoas e feriu mais de 4 mil. A sabotagem foi atribuída a Israel, mas o país não confirmou nem negou a autoria do ataque.