Ataque a faca em shopping na Austrália deixa seis mortos

Seis pessoas morreram e ao menos oito ficaram feridas, incluindo um bebê de nove meses, em um ataque a faca no shopping center Westfield, em Bondi Junction, na região metropolitana da Sydney, na Austrália, neste sábado, 13.

Cinco pessoas morreram no local e uma chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu. O suspeito foi morto pela polícia — uma agente estava perto do centro comercial quando o ataque começou e atendeu ao chamado sozinha, atirando no homem quando ele apontou uma faca na direção dela.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, condenou o “terrível ato de violência” e chamou a policial que atendeu o chamado no shopping de “heroína”. “Não há dúvida que ela salvou vidas com sua ação”, disse o premiê. “E é um lembrete de que aquelas pessoas que usam uniforme são as que vão em direção ao perigo, não fogem dele.”

Segundo a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, tinha 40 anos. As autoridades não acreditam que o suspeito tivesse ligações com terrorismo. “Acreditamos que essa pessoa agiu sozinha e não há mais risco para a comunidade”, afirmou Karen Webb, comissária de polícia do estado de New South Wales.