Atacado com martelo, marido de Nancy Pelosi passa bem após cirurgia

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 29 out 2022, 11h43 - Publicado em 29 out 2022, 10h59

Marido de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Paul Pelosi, de 82 anos, passou por uma cirurgia após ser atacado com um martelo por um desconhecido na sexta-feira, 28. Neste sábado, 29, o The Guardian informou que Pelosi, hospitalizado com uma fratura no crânio, passa bem e está se recuperando.

Ontem, o porta-voz da deputada democrata, Drew Hammill, havia declarado que o casal sofreu o ataque de David DePape em sua casa na Califórnia. O agressor entrou pela porta dos fundos gritando “onde está Nancy?”. A líder da Câmara não estava na residência na hora do atentado, e o suspeito foi preso. “O suspeito puxou o martelo para longe de Pelosi e o atacou violentamente. Nossos policiais imediatamente abordaram o suspeito, o desarmaram e o prenderam”, disse Bill Scott, chefe do departamento de polícia de São Francisco.