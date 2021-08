Assessora do governador de NY renuncia após escândalo de assédio sexual

A principal assessora do governador de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou neste domingo, 8, após uma investigação de cinco meses concluir que o democrata assediou sexualmente 11 mulheres. Melissa DeRosa é mencionada no relatório da Procuradoria Geral do Estado que investiga os supostos crimes e, segundo as acusações, agiu para encobrir as ações de Cuomo e retaliar uma das mulheres que o denunciaram.

“Pessoalmente, os últimos dois anos foram emocional e mentalmente difíceis. Sou eternamente grata pela oportunidade de ter trabalhado com colegas tão talentosos em nome de nosso estado”, disse Melissa em um comunicado, ao anunciar sua renúncia.

O nome da assessora sênior é mencionado 187 vezes no relatório de 168 páginas divulgado no dia 3 de agosto. No documento, a procuradora Letitia James afirmou que o gabinete do governador se tornou um lugar de trabalho “tóxico”, que permitiu “que ocorressem os assédios”.

Cuomo é acusado de ter beijado, apalpado e abraçado as mulheres sem consentimento, além de ter feito comentários inapropriados em conversas com elas. O democrata nega todas as acusações.

Melissa entrou na equipe do governador em 2012, como diretora de comunicações, e assumiu a função de secretária de Cuomo em 2017. Segundo o jornal The Wall Street Journal, a assessora foi responsável por divulgar registros pessoais de Lindsey Boylan, outra ex-assessora que disse ter sido assediada pelo democrata. O relatório da Procuradoria Geral classifica a medida como retaliação ilegal.

A comissão de justiça da Assembleia do Estado de Nova York agendou uma reunião para tratar dos procedimentos de impeachment contra Cuomo nesta segunda-feira, 9.