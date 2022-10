Assessor de Zelensky critica Nobel da Paz e ironiza escolha dos vencedores

Principal assessor e porta-voz do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o conselheiro Mikhaylo Podolyak criticou nesta sexta-feira, 7, a escolha dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022.

Por meio Twitter, ele disse que o comitê norueguês tem uma “compreensão interessante da palavra ‘paz’, já que representantes de dois países que atacam um terceiro recebem o prêmio juntos”.

“Nem as organizações russas nem bielorrussas foram capazes de se opor a esta guerra”, disse ele.

Nobel Committee has an interesting understanding of word "peace" if representatives of two countries that attacked a third one receive @NobelPrize together. Neither Russian nor Belarusian organizations were able to organize resistance to the war. This year's Nobel is "awesome".

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022