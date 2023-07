Assessor de DeSantis é demitido após vídeo com símbolo usado por nazistas

O assessor do governador da Flórida Ron DeSantis, Nate Hochman, responsável por criar e compartilhar um vídeo com um símbolo usado por nazistas e supremacistas brancos, foi demitido da campanha presidencial do republicano. A saída de Hochamn, que também é ex-redator da revista americana de caráter conservador National Review, foi relatada pela primeira vez pelo site de notícias Semafor.

“Nate Hochman não está mais na campanha. E não faremos mais comentários sobre ele”, contou um dos funcionários de DeSantis.

O vídeo com o símbolo nazista foi retuitado da conta @desantiscams, um perfil de apoiadores do governador. O agente republicano Luke Thompson foi o primeiro a notar a republicação do vídeo.

“A conta @desantiscams acabou de deletar este vídeo depois que pelo menos um funcionário da campanha deu RT. Eu me pergunto se isso também foi feito internamente”, escreveu Thompson.

Ao som de Running Up That Hill (A Deal With God), música da cantora americana Kate Bush, o vídeo começava com o rosto do “Wojack”, um meme do rosto de um homem desenhado com aparência tristonha, muito popular na direita. Também conhecido como “Feels Guy”, o meme aparentava estar chateado com as manchetes sobre as falhas nas políticas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Porém, o desenho se animava quando apareciam notícias e imagens de DeSantis que valorizavam seu trabalho.

O vídeo terminava com duas fileiras de soldados marchando em direção a uma bandeira da Flórida, onde DeSantis aparecia com o centro se transformando em um disco giratório vermelho e amarelo. O disco lembrava um sonnenrad ou sunwheel, um antigo símbolo europeu utilizado pelos nazistas na tentativa de criar uma herança “ariana” – suas variações incluem a suástica.

Continua após a publicidade

Segundo a Liga Antidifamação (ADL), uma organização não governamental judaica, o sonnenrad, dois círculos concêntricos com raios tortos, é popular entre os supremacistas brancos. No entanto, a organização também adverte que o símbolo é utilizado por “muitas culturas ao redor do mundo” e que nem sempre denota “racismo”, por isso deve ser analisado cuidadosamente. Neste caso, o sunwheel teria aparecido no vídeo no contexto de uma campanha que foi perseguida por manchetes negativas e números fracos nas pesquisas.

Antes da notícia da demissão do assessor, DeSantis escapou ileso de um acidente que ocorreu em sua carreata que chocou contra si mesma no Tennessee. Em seguida, ele confirmou que metade de sua equipe havia sido demitida. DeSantis continua 30 pontos atrás de Trump, que continua liderando entre os republicanos apesar de enfrentar 71 acusações criminais e uma multa de US$ 5 milhões por uma acusação de abuso sexual, difamação e processos judiciais relacionados ao seus negócios.

De acordo com alguns especialistas, o vídeo do sonnenrad e a demissão de Hochman indicam uma tentativa de DeSantis de se aliar com a extrema-direita apoiadora de Trump, porém até o momento a campanha não tem encontrado um solo fértil.

O ex-membro do Partido Republicano e ativista anti-Trump, Rick Wilson, afirmou, entretanto, que a demissão do ex-assessor não significa que a campanha do governador da Flórida encontrou um limite para marchar em direção à direita.

“DeSantis ter limites significaria que ele nunca ouviu falar dele em primeiro lugar”, disse o co-fundador do Projeto Lincoln. “A única razão pela qual ele foi demitido foi porque ele foi pego.”

O governador da Flórida ganhou um grande reconhecimento entre os republicanos depois de aprovar uma legislação anti-LGBT que proibia a discussão sobre gênero e orientação sexual nas escolas. Criticada pela oposição, a lei conservadora foi nomeada de “Don’t Say Gay”.

Continua após a publicidade

Siga