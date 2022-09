As mudanças previstas pela progressista nova Constituição do Chile

A população chilena foi às urnas neste domingo, 4, para participar de um referendo que vai definir se a nova Constituição do país será aprovada ou rejeitada. O texto, elaborado durante um ano, foi entregue ao presidente Gabriel Boric em julho deste ano e prevê ampliação de direitos sociais, preservação da natureza e aumenta a autonomia dos territórios indígenas.

A atual Constituição do Chile foi elaborada durante a ditadura de Augusto Pinochet, em 1980, mas uma corrente demandava por um novo texto nos últimos anos e foi impulsionada pela série de protestos contra o governo direitista do presidente Sebastián Piñera em 2019. O contexto de crise política e deu origem ao processo constituinte.

Artigos que apontavam para o desaparecimento do Senado – uma instituição com 200 anos de história – e a substituição do Poder Judiciário por Sistemas de Justiça foram alvo de polêmica entre os críticos da nova Constituição. Por outro lado, defensores ressaltam o seu caráter democrático e a preocupação com os povos originários e a questão ambiental. Se aprovada, será uma das maiores do mundo com 11 capítulos e 388 artigos.

País querido, mañana será un gran día. En Chile nuestras diferencias las resolvemos con más democracia, nunca con menos. Estoy profundamente orgulloso de que hayamos llegado hasta aquí. Mañana, seguimos junt@s. Un abrazo! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 4, 2022

Na véspera do referendo, neste sábado, 3, Boric usou as redes sociais para destacar a importância da votação. “No Chile, resolvemos nossas diferenças com mais democracia, nunca com menos. Estou profundamente orgulhoso por termos chegado até aqui.”

Na semana passada, a Carta Magna foi alvo de manifestações em meio à crescente divulgação de fake news. As pesquisas mostravam que a população estava dividida. Em janeiro, 56% dos chilenos diziam que votariam a favor da nova Carta, ante 33% que votariam contra, de acordo com pesquisa do instituto Cadem. Às vésperas da votação, o apoio caiu e, desde abril, o cenário se inverteu, com o “não” em vantagem sobre o “sim”. O último levantamento realizado apontava 46% contra, 37% a favor e 17% indecisos. Em 2020, quase 80% dos chilenos votaram para a elaboração de uma nova Constituição.