Após Taiwan, terremoto atinge a região de Fukushima, no Japão

VEJA Mercado - quinta, 4 de abril

Governo dá tiro no pé ao prejudicar a Petrobras, diz Enrico Cozzolino

VEJA Mercado em Vídeo desta quinta-feira recebe o chefe de análises da Levante Investimentos. Entre outros assuntos, ele afirma que ingerências em combustíveis e dividendos atingem em cheio arrecadação do próprio governo . Cozzolino também avalia os duros recados de Campos Neto, do Banco Central do Brasil, e Jerome Powell, do Fed, à bolsa.