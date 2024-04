Número de feridos no terremoto em Taiwan sobe para 1.060

Autoridades do condado de Hualien, em Taiwan, afirmaram nesta quinta-feira, 4, que o número de feridos pelo poderoso terremoto que atingiu a ilha asiática na véspera subiu para pelo menos 1.060. As buscas por sobreviventes continuam, sendo que 38 são consideradas desaparecidas. O tremor de magnitude 7,2 deixou ao menos 10 mortos.

Alguns túneis e pontes nas principais vias de Hualien foram danificados pelo terremoto, segundo reportagens de veículos de comunicação locais. Por causa dos abalos, mais de 600 pessoas ficaram ilhadas em um hotel e em um centro de atividades turísticas, ambos no Parque Nacional Taroko. Autoridades disseram, porém, que todas estão em segurança.

Além disso, cerca de 60 trabalhadores que ficaram presos em uma pedreira conseguiram deixar o local na tarde desta quinta-feira.

Em entrevista à agência de notícias japonesa Kyodo News, um habitante de Hualien contou que foi resgatado de seu apartamento no sexto andar de um edifício residencial (de um total de nove), que tombou após o terremoto. Ele ficou preso sob contêineres que caíram em um tremor secundário.

“Telefonei pedindo ajuda e tentei afastar (os escombros). Mas antes que eu pudesse me levantar, a equipe de resgate já estava cortando minha janela. Eles vieram rápido”, disse Shuai Wei-sheng.

Terremoto poderoso

A agência meteorológica de Taiwan disse que, desde que o terremoto atingiu a costa leste da ilha na manhã de quarta-feira, ocorreram mais de 300 tremores secundários.

A agência registrou a magnitude do terremoto, que também provocou alertas de tsunami no Japão e nas Filipinas, como 7,2, enquanto a Agência Meteorológica do Japão afirmou ter aferido magnitude 7,7.

O tremor, o maior a atingir Taiwan desde 1999, provocou deslizamentos de terra no condado de Hualien e derrubou alguns edifícios na cidade de mesmo nome. Um dos mortos, um homem, morreu devido ao desabamento dos prédios, segundo as autoridades locais.

Também nesta quinta-feira, o primeiro-ministro de Taiwan, Chen Chien-jen, visitou a cidade e disse que o governo fará o possível para resgatar todas as vítimas e reconstruir as áreas afetadas. Ele acrescentou que o transporte ferroviário, suspenso após o terremoto, já foi retomado.