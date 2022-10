Após sucessos de Kiev, Moscou diz que recuo russo não contradiz anexação

Atualizado em 5 out 2022, 09h10 - Publicado em 5 out 2022, 09h05

Enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, completava a papelada para a anexação de quatro regiões semiocupadas da Ucrânia nesta quarta-feira, 5, o Kremlin disse que não há contradição entre os recuos russos e o novo status das áreas, agora parte da Rússia.

Putin assinou quatro leis, juntando a República Popular de Donetsk (DPR), a República Popular de Luhansk (LNR), a região de Kherson e a região de Zaporizhzhia à Federação Russa, cerca de um quinto do território ucraniano. Esta é a maior expansão do território do país em, pelo menos, 50 anos.

Apesar dos decretos, as forças russas continuam lutando para deter as contra-ofensivas ucranianas dentro do território anexado, especialmente ao norte de Kherson e a oeste de Luhansk. Questionado se havia uma contradição entre a retórica de Putin e a realidade do recuo no terreno, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou.

“Não há contradição alguma. Eles estarão com a Rússia para sempre”, disse.

As leis não são claras sobre quais as fronteiras exatas que a Rússia está reivindicando, e Peskov se recusou a dar orientações claras.

O contraste entre um conjunto de derrotas no campo de batalha e a retórica prepotente do Kremlin levantou preocupações entre a elite russa sobre a gestão da guerra. Dois aliados de Putin repreenderam o alto escalão militar publicamente sobre as falhas.

Depois das forças russas baterem em retirada de uma cidade importante do ponto de vista estratégico, Lyman, no leste da Ucrânia, que ameaça a autoproclamada República Popular de Luhansk, Ramzan Kadyrov, líder da república da Chechênia, ficou extremamente irritado.

“O nepotismo no exército não levará a nada”, disse Kadyrov, acrescentando que o comandante das forças russas na área deveria ser despido de suas medalhas e enviado para a linha de frente com uma arma, para lavar sua vergonha com sangue.