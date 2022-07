Após saída de Johnson, Reino Unido pode se reaproximar da União Europeia

Não foi fácil, mas ele renunciou. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou na manhã desta quinta-feira, 7, que deixaria o cargo, contra sua vontade. Com a sua saída, a União Europeia espera que seja criada uma relação “mais construtiva” com Londres.

“A saída de Boris Johnson abre uma nova página nas relações com a Grã-Bretanha. Que seja mais construtivo, mais respeitoso com os compromissos assumidos, em particular no que diz respeito à paz e estabilidade no Seguro Natural, e mais amigável com os parceiros da União Europeia. Porque há muito mais a ser feito juntos”, disse Michel Barnier, ex-negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, em seu Twitter.

Boris Johnson, agora ex-líder do partido conservador, construiu sua campanha baseada no projeto de tirar o Reino Unido da União Europeia. Ele conquistou o lugar de primeiro-ministro em 2019, após a renúncia de Theresa May, que deixou o cargo justamente por fracassar na condução do processo do Brexit.

Quase seis anos depois da votação que decidiu a saída da Grã-Bretanha do Bloco, a população sofre as graves consequências, como o alto custo de vida e aumentos históricos da inflação. Ou seja, um novo momento de prosperidade, prometido por Johnson ao assumir o cargo, se transformou em três anos de crises, com uma economia instável, menos investimento empresarial, uma pandemia e muitos escândalos.

Escândalos esses que acabaram enfraquecendo o primeiro-ministro, descredibilizado por causa de festas em Downing Street do seu partido, durante a época mais restrita do lockdown em Londres, que mais tarde foram chamadas de Partygate.

Depois de sobreviver ao voto de desconfiança, mais de 50 membros do seu partido se recusaram a fazer parte do governo, renunciando um a um. Enfraquecido e sem apoio, não teve mais saída. “É claramente a vontade do Partido Conservador que deve haver um novo líder e um novo premiê (…) é doloroso não terminar meu mandato”, disse Johnson ao anunciar que então sairia. Agora, basta saber qual será o futuro do seu projeto mais querido, o Brexit.

