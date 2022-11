Após míssil cair na Polônia, Rússia diz que Ocidente busca guerra mundial

O ex-presidente da Rússia Dmitry Medvedev disse nesta quarta-feira, 16, que um suposto ataque com míssil na Polônia mostrou que o Ocidente está se aproximando de outra guerra mundial.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022

“O incidente com o suposto ‘ataque com mísseis’ ucraniano em uma fazenda polonesa prova apenas uma coisa: travando uma guerra híbrida contra a Rússia, o Ocidente se aproxima de uma guerra mundial”, escreveu Medvedev no Twitter.

Andrzej Duda, presidente da Polônia, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse anteriormente que o país não tinha evidências concretas de quem disparou o míssil, que atingiu uma instalação de grãos poloneses a cerca de 6 km da fronteira ucraniana e matou duas pessoas.

No entanto, Duda observou que as forças russas lançaram uma enxurrada de ataques com mísseis contra a Ucrânia e sua infraestrutura energética e civil na terça-feira 15. Segundo ele, os esforços ucranianos para conter a chuva de cerca de 100 mísseis causaram um “acidente infeliz” na Polônia e não se configura como um ataque direto ao seu país.

Imediatamente após a explosão, foi sugerido que a Polônia poderia invocar o Artigo 5 da Carta da Otan, que compromete seus membros à defesa mútua, afirmando que um ataque a um é um ataque a todos.

Uma investigação mais completa está em andamento, disse Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, mas ele enfatizou que não há indicação de um ataque deliberado da Rússia ou de quaisquer planos russos para atacar um membro da aliança – o que significa que o compromisso com a defesa coletiva não está em questão.

Depois de uma noite de intensa discussão – e até pânico – sobre se a Rússia havia de alguma forma atacado um aliado da Otan, os resultados da investigação até agora pareciam baixar a temperatura. Nem a Rússia nem a aliança militar ocidental querem entrar em guerra entre si, e ambos os lados têm demonstrado contenção considerável na tentativa de evitar confronto direto e evitar que a guerra se espalhe para fora da Ucrânia.

