Após inundações, terremoto de 5 graus atinge norte do Chile

Um terremoto de 5 graus de magnitude na escala Richter atingiu neste sábado a província de El Loa, na região de Antofagasta, no Chile, uma das mais afetadas pelas inundações que nos últimos dias causaram estragos em três regiões do norte do país.

O tremor ocorreu às 16h23 (17h23 horário de Brasília), e seu epicentro se localizou a 1.600 quilômetros de Santiago, informou o Centro Sismológico da Universidade do Chile.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile garantiu que o sismo não reuniu as condições necessárias para gerar um tsunami no litoral do país.

Segundo o Escritório Nacional de Emergência (Onemi), não foram reportados danos a pessoas, alterações em serviços básicos ou em infraestruturas.

A província de El Loa, uma das mais afetadas pelas chuvas e inundações no norte do Chile, foi declarada zona de catástrofe pelo governo, uma medida que deixa a segurança do local nas mãos dos militares e agiliza a entrega de recursos para ajudar os afetados e para obras de reconstrução.

Segundo os últimos relatórios, as inundações deixaram até o momento seis mortos, vários desabrigados — dos quais 282 estão em albergues — e danos de diferente gravidade em mais de 1.800 imóveis.