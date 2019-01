Terremoto atinge Chile, e duas pessoas morrem em retirada da população

Um terremoto de magnitude 6,7 graus na Escala Richter atingiu a zona litorânea norte do Chile na noite de sábado 19. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido pelas autoridades, com ordem de retirada da população de Coquimbo. Duas pessoas dessa localidade morreram de ataque cardíaco no início da remoção dos habitantes. O alerta foi suspenso horas depois.

O sismo ocorreu às 22h33 (23h33, em Brasília) e teve seu epicentro a 13 quilômetros da cidade de Tongoy, na região central de Coquimbo, e a 400 quilômetros e Santiago, perto do litoral do Pacífico. O tremor foi sentido nem Santiago, Valparaíso, Atacama e O’Higgins.

O Escritório Nacional de Emergência do Chile (Onemi) chegou a decretar que a população das regiões litorâneas próximas a Coquimbo fossem retiradas por risco de tsunami. O alerta foi descartado depois, em avaliação confirmada também pelo Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile (Shoa).

O Onemi informou que uma das vítimas jantava em um restaurante da cidade de Peñuelas, em Coquimbo, e sofreu um ataque cardíaco quando a retirada da população começou. Outra pessoa da região de Serena também teve um infarto, mas as autoridades não deram detalhes do caso.

Segundo o Onemi, o terremoto não provocou grandes danos no país. O órgão registrou apenas a queda de pedras sobre algumas estradas e interrupções pontuais no fornecimento de energia.

(Com EFE)