Após interrupções de Trump, comissão mudará formato de debates nos EUA

A Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos, órgão que regulamenta os eventos, disse nesta quarta-feira, 30, que vai tomar medidas para garantir uma discussão mais “ordenada” nos próximos encontros entre os presidenciáveis Donald Trump, do Partido Republicano, e Joe Biden, do Partido Democrata.

O anúncio ocorre após o debate de terça-feira em Cleveland, onde interrupções frequentes do presidente Trump levaram a um evento caótico. O presidente repetidamente desrespeitou as regras básicas, acordadas previamente com ambas as campanhas, de que cada candidato teria dois minutos para responder à pergunta do moderador antes que seu oponente tivesse direito à réplica.

“O debate de ontem evidenciou que é preciso mais estrutura no formato dos debates restantes para garantir uma discussão mais ordenada dos temas”, indicou em um comunicado o órgão independente, que organiza os debates presidenciais desde 1987.

A comissão, contudo, não entrou em detalhes sobre o que essas mudanças implicariam. O órgão afirmou que está “considerando cuidadosamente as mudanças” e anunciará as medidas adicionais “em breve”.

Segundo o jornal americano The New York Times, os membros da comissão elogiaram o moderador de terça-feira, o jornalista Chris Wallace, da emissora Fox News, “pelo profissionalismo e habilidade”. O órgão disse que “pretende garantir que ferramentas adicionais para manter a ordem estejam disponíveis para os debates restantes”, em meio a apelos generalizados para que moderadores recebam o poder de desligar os microfones dos candidatos quando necessário.

Na próxima semana, os companheiros de chapa dos candidatos – o vice-presidente Mike Pence e a senadora democrata Kamala Harris – debaterão em Salt Lake City.

Trump e Biden voltarão a debater em 15 e 22 de outubro, em Miami e Nashville (Tennessee), respectivamente.