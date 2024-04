Após atacar Israel, Irã diz que Ocidente deve agradecer por sua moderação

O porta-voz da diplomacia do Irã, Nasser Kanani, afirmou nesta segunda-feira, 15, que as chamadas nações ocidentais deveriam “agradecer pela moderação nos últimos meses”. A declaração ocorreu após um ataque em grande escala de Teerã contra o território de Israel no fim de semana.

“Ao invés de fazer acusações contra o Irã, os países (ocidentais) deveriam culpar a si mesmos e responder à opinião pública pelas medidas que adotaram contra os crimes de guerra cometidos por Israel”, disse Kanani.

O porta-voz afirmou ainda que a ação pretendia “criar um elemento de dissuasão com o objetivo de impedir a repetição das ações do regime sionista”, referindo-se a ataques israelenses no Oriente Médio. O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, alertou que qualquer resposta “temerária” de Israel ao ataque de sábado implicaria uma resposta militar “decisiva e muito mais forte”.

Ataque contra Israel

Na noite de sábado 13, o Irã lançou uma salva de ao menos 300 drones e mísseis contra Israel, configurando-se como a primeira agressão do país ao território do Estado judeu desde o início do conflito entre Tel Aviv e Hamas, grupo terrorista palestino aliado de Teerã, na Faixa de Gaza.

+ Gabinete de guerra de Israel se reúne para definir reação ao ataque do Irã

A operação ocorreu após uma série de ameaças, por parte do regime aiatolá, de retaliação a um ataque à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, cuja autoria foi atribuída a Israel. Os disparos mataram membros da Guarda Revolucionária Iraniana no início do mês, inclusive um comandante da Força Quds, braço de elite que opera no exterior.

O governo israelense afirmou no domingo 14 que o ataque iraniano “foi frustrado” graças a “uma coalizão de defesa de aliados internacionais”, liderada pelos Estados Unidos. O Irã, por sua vez, afirmou ter alcançado “todos os seus objetivos”.

O regime iraniano alega ter informado à Casa Branca e dado um aviso de 72 horas aos países vizinhos sobre o ataque. Autoridades da Turquia, Jordânia e Iraque ecoaram a posição de Teerã, mas Washington afirmou não ter recebido o alerta.